15:35 23.02.2022 (обновлено: 15:53 23.02.2022)
В МИД прокомментировали заявление ООН о территориальной целостности Украины
В МИД заявили, что правительство в Киеве не представляло народ ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Рассуждения генсека ООН Антониу Гутерреша о нарушении суверенитета Украины и о необходимости выполнения минского комплекса мер далеки от реальности, так как правительство в Киеве не представляет народы ЛНР и ДНР, говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш назвал решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины и "смертельным ударом" по минским соглашениям. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что РФ довела до генсека ООН оценку Москвой его заявлений по теме Украины.
"В связи с высказанной генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем вслед за рядом западных политиков критикой решения президента РФ В.В. Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств хотели бы отметить следующее. Полагаем весьма далекими от реальности звучащие сегодня рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины и о необходимости выполнения минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ ООН 2202", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что правительство в Киеве не представляло народ ЛНР и ДНР.
"Что касается заявлений... о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины в результате признания Россией ДНР и ЛНР, то необходимо напомнить: в Декларации о принципах международного права... положение о соблюдении территориальной целостности относится к "государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов...". Правительство Украины таковым не являлось и не является", - подчеркнули в МИД РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова