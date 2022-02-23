https://ria.ru/20220223/ukraina-1774544308.html

В МИД прокомментировали заявление ООН о территориальной целостности Украины

В МИД прокомментировали заявление ООН о территориальной целостности Украины - РИА Новости, 23.02.2022

В МИД прокомментировали заявление ООН о территориальной целостности Украины

Рассуждения генсека ООН Антониу Гутерреша о нарушении суверенитета Украины и о необходимости выполнения минского комплекса мер далеки от реальности, так как... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:35

2022-02-23T15:35

2022-02-23T15:53

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Рассуждения генсека ООН Антониу Гутерреша о нарушении суверенитета Украины и о необходимости выполнения минского комплекса мер далеки от реальности, так как правительство в Киеве не представляет народы ЛНР и ДНР, говорится в заявлении МИД РФ.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш назвал решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины и "смертельным ударом" по минским соглашениям. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что РФ довела до генсека ООН оценку Москвой его заявлений по теме Украины."В связи с высказанной генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем вслед за рядом западных политиков критикой решения президента РФ В.В. Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств хотели бы отметить следующее. Полагаем весьма далекими от реальности звучащие сегодня рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины и о необходимости выполнения минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ ООН 2202", - говорится в заявлении.Также отмечается, что правительство в Киеве не представляло народ ЛНР и ДНР."Что касается заявлений... о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины в результате признания Россией ДНР и ЛНР, то необходимо напомнить: в Декларации о принципах международного права... положение о соблюдении территориальной целостности относится к "государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов...". Правительство Украины таковым не являлось и не является", - подчеркнули в МИД РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

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