https://ria.ru/20220223/ukraina-1774529182.html

Мир в три хода: как Вашингтон мог бы завершить украинский кризис

TAC: США могут завершить украинский кризис в три хода - РИА Новости, 23.02.2022

Мир в три хода: как Вашингтон мог бы завершить украинский кризис

Длительность украинского кризиса во многом зависит от готовности США действовать не только в собственных интересах, но и с учетом мнения других государств. Об... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:51

2022-02-23T13:51

2022-02-23T15:44

владимир путин

восточная европа

киев

сша

нато

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Длительность украинского кризиса во многом зависит от готовности США действовать не только в собственных интересах, но и с учетом мнения других государств. Об этом рассуждает журналист американского журнала The American Conservative.Дуглас Макгрегор, полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, уверен, что команда Байдена способна в три хода разрешить возникший конфликт."Продолжать диалог глухих, в котором американские представители игнорируют вопрос членства Украины в НАТО, бессмысленно. Вместо этого президент должен вызвать российского посла и предложить три пункта", — заявил автор.Первым шагом Макгрегор назвал проведение красной линии по реке Днепр, за которую не должны заступать российские войска, пребывание которых на территории Украины не доказано."Во-вторых, США и их союзники соглашаются на условия нейтралитета Украины в текущей конфигурации. Вашингтон признает, что конструкция украинского национального государства в ее нынешнем виде неисторична и проблематична. Восточная Украина давно русифицирована, и ее население русское по языку, культуре и идентичности", — заявил автор.Третьим пунктом переговоров с Москвой Макгрегор считает ограничение присутствия в Восточной Европе сил НАТО."Соединенные Штаты и их союзники также должны работать с Москвой над заключением нового соглашения, ограничивающего численность сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил США, которым разрешено действовать в Восточной Европе. Кроме того, США должны быть готовы восстановить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — уверен он.По мнению Макгрегора, страны Европы, особенно Германия, были бы рады, если бы американский президент проявил подобными действиями политическую гибкость, однако пока этого не произошло, именно Запад остается в некомфортном положении."Дипломатия Вашингтона с Москвой всегда была диалогом с глухим: Москва предлагает, а Вашингтон игнорирует. Примет ли Белый дом Байдена предложение, изложенное в этой статье? Трудно понять. Клайв Стейплз Льюис (британский писатель. — Прим. ред.) предупреждал, что высокомерие и невежество идут рука об руку и ведут нас в ад. Если это так, то Вашингтон уже в пути", — резюмировал он.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/obvinenie-1774514920.html

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774500148.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/rezhim-chp-1774528481.html

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774523051.html

восточная европа

киев

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

владимир путин, восточная европа, киев, сша, нато, признание днр и лнр в россии