https://ria.ru/20220223/ukraina-1774525012.html

Военное положение на Украине могут ввести мгновенно, заявили в СНБО

Военное положение на Украине могут ввести мгновенно, заявили в СНБО - РИА Новости, 23.02.2022

Военное положение на Украине могут ввести мгновенно, заявили в СНБО

Военное положение на Украине в случае необходимости будет вводиться мгновенно, пока такого решения нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:13

2022-02-23T13:13

2022-02-23T14:08

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1468b194190881bbddd5e0f35329d2f1.jpg

КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Военное положение на Украине в случае необходимости будет вводиться мгновенно, пока такого решения нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов."В случае необходимости это положение (военное – ред.) будет принято мгновенно, сейчас такого решение нет. Мы готовы к любым вещам", - сказал Данилов на брифинге в среду.Он отметил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины сразу же будет введено военное положение. "Мы четко понимаем все процессы, которые происходят на территориях РФ, которые с нами граничат. Мы четко понимаем все процессы, которые происходят в Белоруссии, там идут учения, они их продлили. Мы все это отслеживаем и понимаем, что там происходит. В случае вторжения на территории нашей страны, сразу будет введено военное положение", - сказал Данилов.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/rezhim-chp-1774528481.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, совет национальной безопасности и обороны украины