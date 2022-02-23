13:13 23.02.2022 (обновлено: 14:08 23.02.2022)
Военное положение на Украине могут ввести мгновенно, заявили в СНБО
Секретарь СНБО: военное положение на Украине при необходимости могут ввести мгновенно
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Военное положение на Украине в случае необходимости будет вводиться мгновенно, пока такого решения нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"В случае необходимости это положение (военное – ред.) будет принято мгновенно, сейчас такого решение нет. Мы готовы к любым вещам", - сказал Данилов на брифинге в среду.
Он отметил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины сразу же будет введено военное положение. "Мы четко понимаем все процессы, которые происходят на территориях РФ, которые с нами граничат. Мы четко понимаем все процессы, которые происходят в Белоруссии, там идут учения, они их продлили. Мы все это отслеживаем и понимаем, что там происходит. В случае вторжения на территории нашей страны, сразу будет введено военное положение", - сказал Данилов.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Опубликовано: Варвара Скокшина