Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774525012.html
Военное положение на Украине могут ввести мгновенно, заявили в СНБО
Военное положение на Украине могут ввести мгновенно, заявили в СНБО - РИА Новости, 23.02.2022
Военное положение на Украине могут ввести мгновенно, заявили в СНБО
Военное положение на Украине в случае необходимости будет вводиться мгновенно, пока такого решения нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:13
2022-02-23T14:08
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1468b194190881bbddd5e0f35329d2f1.jpg
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Военное положение на Украине в случае необходимости будет вводиться мгновенно, пока такого решения нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов."В случае необходимости это положение (военное – ред.) будет принято мгновенно, сейчас такого решение нет. Мы готовы к любым вещам", - сказал Данилов на брифинге в среду.Он отметил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины сразу же будет введено военное положение. "Мы четко понимаем все процессы, которые происходят на территориях РФ, которые с нами граничат. Мы четко понимаем все процессы, которые происходят в Белоруссии, там идут учения, они их продлили. Мы все это отслеживаем и понимаем, что там происходит. В случае вторжения на территории нашей страны, сразу будет введено военное положение", - сказал Данилов.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/rezhim-chp-1774528481.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250198_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_a0ceabf75ba7549980492252fe421604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
13:13 23.02.2022 (обновлено: 14:08 23.02.2022)
 
Военное положение на Украине могут ввести мгновенно, заявили в СНБО

Секретарь СНБО: военное положение на Украине при необходимости могут ввести мгновенно

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Военное положение на Украине в случае необходимости будет вводиться мгновенно, пока такого решения нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"В случае необходимости это положение (военное – ред.) будет принято мгновенно, сейчас такого решение нет. Мы готовы к любым вещам", - сказал Данилов на брифинге в среду.
Он отметил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины сразу же будет введено военное положение. "Мы четко понимаем все процессы, которые происходят на территориях РФ, которые с нами граничат. Мы четко понимаем все процессы, которые происходят в Белоруссии, там идут учения, они их продлили. Мы все это отслеживаем и понимаем, что там происходит. В случае вторжения на территории нашей страны, сразу будет введено военное положение", - сказал Данилов.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 13:35В мире
СНБО Украины решил ввести режим ЧП почти на всей территории страны
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала