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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774515157.html
Глава ООН подвержен давлению Запада по теме Украины, заявил Лавров
Глава ООН подвержен давлению Запада по теме Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 23.02.2022
Глава ООН подвержен давлению Запада по теме Украины, заявил Лавров
Генсек ООН Антониу Гутерриш оказался подвержен давлению Запада по теме происходящего на востоке Украины, его заявления по этой теме не соответствуют его статусу РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:58
2022-02-23T11:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
гейр педерсен
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш оказался подвержен давлению Запада по теме происходящего на востоке Украины, его заявления по этой теме не соответствуют его статусу и полномочиям по Уставу ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К нашему огромному сожалению генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украине, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", - сказал он в начале встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, гейр педерсен, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, ситуация в днр и лнр
11:58 23.02.2022
 
Глава ООН подвержен давлению Запада по теме Украины, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что глава ООН подвержен давлению Запада по теме Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш оказался подвержен давлению Запада по теме происходящего на востоке Украины, его заявления по этой теме не соответствуют его статусу и полномочиям по Уставу ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К нашему огромному сожалению генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украине, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", - сказал он в начале встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинГейр ПедерсенРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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