https://ria.ru/20220223/ukraina-1774514523.html
Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров
Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.02.2022
Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров
Секретариат ООН должен выступать за беспристрастность в любом кризисе, однако, в отличие от ситуации с Сирией, генсек организации в отношении Украины ни разу не РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:51
2022-02-23T11:51
2022-02-23T12:16
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
гейр педерсен
киев
украина
совет безопасности оон
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Секретариат ООН должен выступать за беспристрастность в любом кризисе, однако, в отличие от ситуации с Сирией, генсек организации в отношении Украины ни разу не возвысил свой голос в пользу выполнения минских соглашений и прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."В любом конфликте, в том числе и в отношении сирийского урегулирования, секретариат ООН обязан соблюдать беспристрастность и всегда обязан выступать за прямой диалог между конфликтующими сторонами - как вы и поступаете в сирийском кризисе", - сказал Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном."А вот в отношении ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований минского комплекса мер, резолюции СБ ООН 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе ни разу не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру", - отметил Лавров.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гейр педерсен, киев, украина, совет безопасности оон, оон, ситуация в днр и лнр
11:51 23.02.2022 (обновлено: 12:16 23.02.2022)
Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил. что глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине