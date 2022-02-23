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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774514523.html
Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров
Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.02.2022
Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров
Секретариат ООН должен выступать за беспристрастность в любом кризисе, однако, в отличие от ситуации с Сирией, генсек организации в отношении Украины ни разу не РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:51
2022-02-23T12:16
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
гейр педерсен
киев
украина
совет безопасности оон
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Секретариат ООН должен выступать за беспристрастность в любом кризисе, однако, в отличие от ситуации с Сирией, генсек организации в отношении Украины ни разу не возвысил свой голос в пользу выполнения минских соглашений и прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."В любом конфликте, в том числе и в отношении сирийского урегулирования, секретариат ООН обязан соблюдать беспристрастность и всегда обязан выступать за прямой диалог между конфликтующими сторонами - как вы и поступаете в сирийском кризисе", - сказал Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном."А вот в отношении ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований минского комплекса мер, резолюции СБ ООН 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе ни разу не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру", - отметил Лавров.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, гейр педерсен, киев, украина, совет безопасности оон, оон, ситуация в днр и лнр
11:51 23.02.2022 (обновлено: 12:16 23.02.2022)
 
Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил. что глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Секретариат ООН должен выступать за беспристрастность в любом кризисе, однако, в отличие от ситуации с Сирией, генсек организации в отношении Украины ни разу не возвысил свой голос в пользу выполнения минских соглашений и прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В любом конфликте, в том числе и в отношении сирийского урегулирования, секретариат ООН обязан соблюдать беспристрастность и всегда обязан выступать за прямой диалог между конфликтующими сторонами - как вы и поступаете в сирийском кризисе", - сказал Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ООН подвержен давлению Запада по теме Украины, заявил Лавров
"А вот в отношении ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований минского комплекса мер, резолюции СБ ООН 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе ни разу не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру", - отметил Лавров.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГейр ПедерсенКиевУкраинаСовет Безопасности ООНООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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