https://ria.ru/20220223/ukraina-1774514523.html

Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров

Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.02.2022

Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров

Секретариат ООН должен выступать за беспристрастность в любом кризисе, однако, в отличие от ситуации с Сирией, генсек организации в отношении Украины ни разу не РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:51

2022-02-23T11:51

2022-02-23T12:16

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

гейр педерсен

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украина

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оон

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Секретариат ООН должен выступать за беспристрастность в любом кризисе, однако, в отличие от ситуации с Сирией, генсек организации в отношении Украины ни разу не возвысил свой голос в пользу выполнения минских соглашений и прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."В любом конфликте, в том числе и в отношении сирийского урегулирования, секретариат ООН обязан соблюдать беспристрастность и всегда обязан выступать за прямой диалог между конфликтующими сторонами - как вы и поступаете в сирийском кризисе", - сказал Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном."А вот в отношении ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований минского комплекса мер, резолюции СБ ООН 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе ни разу не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру", - отметил Лавров.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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