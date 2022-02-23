https://ria.ru/20220223/ukraina-1774513658.html

Полномасштабное вторжение на Украину не началось, заявили во Франции

Полномасштабное вторжение на Украину не началось, заявили во Франции - РИА Новости, 23.02.2022

Полномасштабное вторжение на Украину не началось, заявили во Франции

Франция пока не видит "полномасштабного вторжения" на Украину, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:44

2022-02-23T11:44

2022-02-23T11:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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ростовская область

киев

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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Франция пока не видит "полномасштабного вторжения" на Украину, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон."Мы не можем констатировать, что полномасштабное вторжение на Украину началась. Эта не та реальность, которую мы видим на земле", - сказал Бон в эфире радиостанции France Inter.В то же время, отметил он, на Украине возможны все сценарии развития событий. "То, что происходит - это уже очень серьезно", - добавил дипломат.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/donbass-1774511007.html

https://ria.ru/20220223/frantsiya-1774504936.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, сергей лавров, джо байден, ростовская область, киев, россия, нато, ситуация в днр и лнр