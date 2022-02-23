https://ria.ru/20220223/ukraina-1774512578.html

МИД Украины призвал сограждан покинуть Россию

МИД Украины призвал сограждан покинуть Россию - РИА Новости, 23.02.2022

МИД Украины призвал сограждан покинуть Россию

Министерство иностранных дел Украины попросило украинцев воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто уже находится в стране, — немедленно уехать,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:34

2022-02-23T11:34

2022-02-23T14:44

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины попросило украинцев воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто уже находится в стране, — немедленно уехать, говорится в заявлении ведомства."Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в России", — отмечается в публикации.Ведомство мотивирует это "усилением российской агрессии".В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/obvinenie-1774514920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр