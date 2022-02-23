11:34 23.02.2022 (обновлено: 14:44 23.02.2022)
МИД Украины призвал сограждан покинуть Россию
МИД Украины призвал сограждан немедленно уехать из России и не посещать ее
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины попросило украинцев воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто уже находится в стране, — немедленно уехать, говорится в заявлении ведомства.
"Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в России", — отмечается в публикации.
Ведомство мотивирует это "усилением российской агрессии".
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Варвара Скокшина