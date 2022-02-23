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МИД Украины призвал сограждан покинуть Россию
МИД Украины призвал сограждан покинуть Россию - РИА Новости, 23.02.2022
МИД Украины призвал сограждан покинуть Россию
Министерство иностранных дел Украины попросило украинцев воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто уже находится в стране, — немедленно уехать,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:34
2022-02-23T14:44
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины попросило украинцев воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто уже находится в стране, — немедленно уехать, говорится в заявлении ведомства."Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в России", — отмечается в публикации.Ведомство мотивирует это "усилением российской агрессии".В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
11:34 23.02.2022 (обновлено: 14:44 23.02.2022)
 
МИД Украины призвал сограждан покинуть Россию

МИД Украины призвал сограждан немедленно уехать из России и не посещать ее

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины попросило украинцев воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто уже находится в стране, — немедленно уехать, говорится в заявлении ведомства.
"Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в России", — отмечается в публикации.
Ведомство мотивирует это "усилением российской агрессии".
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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