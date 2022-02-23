11:00 23.02.2022 (обновлено: 14:42 23.02.2022)
Во Франции не согласились с Байденом в оценке событий на Украине
Глава Минфина Франции: слово "вторжение" не подходит для описания событий на Украине
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
ПАРИЖ, 23 фев — РИА Новости. Слово "вторжение", которое использовал президент США Джо Байден, не отражает происходящее в Донбассе, считает глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
"Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это неподходящее слово для этой ситуации", — сказал министр в эфире телеканала BFMTV.
По словам Ле Мэра, Париж будет наблюдать, какие шаги предпримет Владимир Путин "в следующие часы, дни или недели".
"Но то, что происходит сейчас, — это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвергнуть сомнению международные соглашения", — утверждает глава ведомства.
Ранее Джо Байден заявил, что Москва своими последними действиями начала "вторжение" на Украину. Подобные обвинения в адрес России и раньше звучали со стороны Запада. Кремль не раз отвергал их, подчеркивая, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Влада Копылова