https://ria.ru/20220223/ukraina-1774507930.html

Во Франции не согласились с Байденом в оценке событий на Украине

Во Франции не согласились с Байденом в оценке событий на Украине - РИА Новости, 23.02.2022

Во Франции не согласились с Байденом в оценке событий на Украине

Слово "вторжение", которое использовал президент США Джо Байден, не отражает происходящее в Донбассе, считает глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:00

2022-02-23T11:00

2022-02-23T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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франция

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ПАРИЖ, 23 фев — РИА Новости. Слово "вторжение", которое использовал президент США Джо Байден, не отражает происходящее в Донбассе, считает глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.По словам Ле Мэра, Париж будет наблюдать, какие шаги предпримет Владимир Путин "в следующие часы, дни или недели"."Но то, что происходит сейчас, — это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвергнуть сомнению международные соглашения", — утверждает глава ведомства.Ранее Джо Байден заявил, что Москва своими последними действиями начала "вторжение" на Украину. Подобные обвинения в адрес России и раньше звучали со стороны Запада. Кремль не раз отвергал их, подчеркивая, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ситуация в днр и лнр, в мире, франция