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Потеря безъядерного статуса грозит Украине изоляцией, заявили эксперты
Потеря безъядерного статуса грозит Украине изоляцией, заявили эксперты - РИА Новости, 23.02.2022
Потеря безъядерного статуса грозит Украине изоляцией, заявили эксперты
Потеря безъядерного статуса может грозить Украине международной изоляцией, говорится в докладе ПИР-центра "Ядерная перемога: может ли Киев получить ядерное... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:21
2022-02-23T09:43
в мире
владимир зеленский
вашингтон (город)
киев
украина
магатэ
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Потеря безъядерного статуса может грозить Украине международной изоляцией, говорится в докладе ПИР-центра "Ядерная перемога: может ли Киев получить ядерное оружие?""Нынешний кризис, а также зависимость Украины от внешнего финансирования делает её крайне уязвимой к финансовым аргументам Вашингтона, явно не заинтересованного в появлении у Украины ядерного арсенала. Также заключённый с МАГАТЭ Дополнительный протокол к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях практически исключает возможность незаметного переключения ядерного материала на военные цели. Соблюдение этого протокола входит в интересы Украины, т. к. несмотря на высказывания ряда политиков в пользу выхода Украины из ДНЯО, потеря безъядерного статуса испортила бы отношения Украины со странами Запада и фактически оставила бы страну в международной изоляции", - указывают авторы исследования."Наибольшую опасность для интересов безопасности России представляет постепенное вовлечение Украины в ядерную деятельность альянса с перспективой размещения на территории страны ядерного оружия США и высокоточных ударных систем. Как отметил президент (РФ Владимир) Путин, даже размещение только натовской авиации на территории Украины поставит под угрозу безопасность России вплоть "до рубежа Волгоград – Казань – Самара – Астрахань", - говорится в научной записке."Реализация этих планов – casus belli. Первоочередная задача российской дипломатии – "вбить" эту мысль в головы западных партнёров. В частности, следует всячески противодействовать даже теоретической возможности подключения украинских ВВС к натовским учениям с ядерной составляющей – SNOWCAT, поставкам на Украину самолётов, которые потенциально могут быть сертифицированы для несения американских гравитационных ядерных бомб B-6140", - подчеркнули авторы доклада.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
https://ria.ru/20220222/putin-1774442412.html
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вашингтон (город)
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, вашингтон (город), киев, украина, магатэ, мюнхенская конференция по безопасности
09:21 23.02.2022 (обновлено: 09:43 23.02.2022)
 
Потеря безъядерного статуса грозит Украине изоляцией, заявили эксперты

В ПИР-центре заявили, что потеря безъядерного статуса может грозить Украине изоляцией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Потеря безъядерного статуса может грозить Украине международной изоляцией, говорится в докладе ПИР-центра "Ядерная перемога: может ли Киев получить ядерное оружие?"
"Нынешний кризис, а также зависимость Украины от внешнего финансирования делает её крайне уязвимой к финансовым аргументам Вашингтона, явно не заинтересованного в появлении у Украины ядерного арсенала. Также заключённый с МАГАТЭ Дополнительный протокол к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях практически исключает возможность незаметного переключения ядерного материала на военные цели. Соблюдение этого протокола входит в интересы Украины, т. к. несмотря на высказывания ряда политиков в пользу выхода Украины из ДНЯО, потеря безъядерного статуса испортила бы отношения Украины со странами Запада и фактически оставила бы страну в международной изоляции", - указывают авторы исследования.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 19:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия услышала заявление о ядерных амбициях Украины, заявил Путин
"Наибольшую опасность для интересов безопасности России представляет постепенное вовлечение Украины в ядерную деятельность альянса с перспективой размещения на территории страны ядерного оружия США и высокоточных ударных систем. Как отметил президент (РФ Владимир) Путин, даже размещение только натовской авиации на территории Украины поставит под угрозу безопасность России вплоть "до рубежа Волгоград – Казань – Самара – Астрахань", - говорится в научной записке.
"Реализация этих планов – casus belli. Первоочередная задача российской дипломатии – "вбить" эту мысль в головы западных партнёров. В частности, следует всячески противодействовать даже теоретической возможности подключения украинских ВВС к натовским учениям с ядерной составляющей – SNOWCAT, поставкам на Украину самолётов, которые потенциально могут быть сертифицированы для несения американских гравитационных ядерных бомб B-6140", - подчеркнули авторы доклада.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 19:41
Путин назвал появление ядерного оружия на Украине стратегической угрозой
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ЗеленскийВашингтон (город)КиевУкраинаМАГАТЭМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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