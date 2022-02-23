08:25 23.02.2022 (обновлено: 08:43 23.02.2022)
На Украину доставили вторую партию летального оружия из Канады
На Украину доставили вторую партию летального оружия из Канады
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь", 5 февраля 2022
Украинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь", 5 февраля 2022
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Канады доставили на Украину вторую партию военной помощи, заявила глава минобороны Канады Анита Ананд.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (примерно 390 миллионов долларов США) для поддержания экономической устойчивости Украины. Также он объявил о решении предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США).
"Сегодня наши ВС Канады осуществил вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - заявила Ананд в Twitter.
Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
En ce moment charnière pour la sécurité de l'Ukraine, de l'Europe et du monde, le Canada fait sa part.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 23, 2022
Nous autorisons le déploiement de jusqu'à 460 personnel de plus pour l'opération REASSURANCE, la mission du Canada de soutien aux mesures de dissuasion de l'OTAN en Europe. pic.twitter.com/vQPZ5kKLJl
Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Опубликовано: Дарья Буймова