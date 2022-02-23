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На Украину доставили вторую партию летального оружия из Канады

На Украину доставили вторую партию летального оружия из Канады - РИА Новости, 23.02.2022

На Украину доставили вторую партию летального оружия из Канады

Вооруженные силы Канады доставили на Украину вторую партию военной помощи, заявила глава минобороны Канады Анита Ананд. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T08:25

2022-02-23T08:25

2022-02-23T08:43

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Канады доставили на Украину вторую партию военной помощи, заявила глава минобороны Канады Анита Ананд.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (примерно 390 миллионов долларов США) для поддержания экономической устойчивости Украины. Также он объявил о решении предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США)."Сегодня наши ВС Канады осуществил вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - заявила Ананд в Twitter.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/krizis-1774465379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, франция, чехия, россия, нато, признание днр и лнр в россии