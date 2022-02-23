https://ria.ru/20220223/ubytki-1774489392.html
В Крыму подсчитали убытки от водной блокады
В Крыму подсчитали убытки от водной блокады - РИА Новости, 23.02.2022
В Крыму подсчитали убытки от водной блокады
Убытки от водной блокады со стороны Украины уже превысили 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T07:04
2022-02-23T07:04
2022-02-23T08:24
россия
украина
в мире
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Убытки от водной блокады со стороны Украины уже превысили 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.По словам Трофимова, в процессе рассмотрения иска к нему могут присоединиться юридические лица, включая химические и аграрные предприятия республики, а также санаторно-курортные комплексы."Мы проделали самую сложную часть работы — обосновали позицию по привлечению к ответственности государства Украина и доказали виновность ответчика. Теперь любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут присоединиться к иску в ходе его рассмотрения в арбитражном суде, так как колоссальные убытки от водной блокады понесли фактически все участники экономической деятельности республики", — сказал Трофимов.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды полностью прекратилась в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20220127/krym-1769724317.html
https://ria.ru/20220127/blokada-1769717524.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире, симферополь, республика крым
07:04 23.02.2022 (обновлено: 08:24 23.02.2022)
В Крыму подсчитали убытки от водной блокады
Член парламента Крыма Трофимов: убытки от водной блокады превысили 150 миллиардов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Убытки от водной блокады со стороны Украины уже превысили 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
"В процессе рассмотрения иска сумма ущерба, предъявленная государству Украина, будет только расти", — заявил он.
По словам Трофимова, в процессе рассмотрения иска к нему могут присоединиться юридические лица, включая химические и аграрные предприятия республики, а также санаторно-курортные комплексы.
"Мы проделали самую сложную часть работы — обосновали позицию по привлечению к ответственности государства Украина и доказали виновность ответчика. Теперь любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут присоединиться к иску в ходе его рассмотрения в арбитражном суде, так как колоссальные убытки от водной блокады понесли фактически все участники экономической деятельности республики", — сказал Трофимов.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией
подача воды полностью прекратилась в одностороннем порядке.
Опубликовано: Никита Стома