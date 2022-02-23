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Санкт-Петербургский ТЮЗ имени А. А. Брянцева

Санкт-Петербургский ТЮЗ имени А. А. Брянцева - РИА Новости, 23.02.2022

Санкт-Петербургский ТЮЗ имени А. А. Брянцева

Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей (ТЮЗ) – один из старейших репертуарных театров для детей. Был основан в Петрограде (с 1924 года –... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T04:12

2022-02-23T04:12

2022-02-23T04:12

справки

санкт-петербург

театр юных зрителей имени брянцева

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Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей (ТЮЗ) – один из старейших репертуарных театров для детей. Был основан в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) в 1922 году известным режиссером и педагогом, народным артистом СССР Александром Брянцевым. Первоначально театр располагался в здании бывшего Тенишевского училища на Моховой улице. Первый сезон открылся 23 февраля 1922 года спектаклем "Конек-горбунок" по сказке Петра Ершова. Спектакль стал визитной карточкой театра на многие десятилетия, пережив несколько возобновлений, он идет на сцене и сегодня. А сам "Конек-горбунок" на протяжении многих лет был эмблемой театра.Александр Брянцев, в течение четырех десятилетий руководивший театром, стремился претворить в жизнь идею о "театре особого назначения", который будет одинаково интересен трем поколениям зрителей: детям, подросткам и молодежи.В 1924 году, спустя два года после открытия, при нем возникло Делегатское собрание – своеобразный детский парламент, "зрительский актив" театра, состоявший из представителей городских школ. Делегатское собрание просуществовало более 70 лет.Репертуар ТЮЗа быстро расширялся: поначалу его составляли сказки и классические произведения, затем театр принялся осваивать и современную драматургию – в 1925 году Брянцев поставил спектакль по остросоциальной пьесе драматурга, актера и режиссера Леонида Макарьева "Тимошкин рудник", написанной им специально для ТЮЗа.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) спектакли игрались ежедневно, несмотря на то, что многие работники театра ушли на фронт или отправились выступать на передовых позициях в составе бригад. В 1942 году ТЮЗ был эвакуирован из блокадного Ленинграда в уральский город Березники. Местного театра там не было, поэтому труппа ставила спектакли как для детей, так и для взрослых. Летом 1944 года театр вновь вернулся в свое здание на Моховой улице.Послевоенный репертуар ТЮЗа был разнообразным: актуальные спектакли, носившие на себе печать эпохи ("Сын полка", "Девочка ищет отца", "Аттестат зрелости") соседствовали в нем со сказками и постановками русской и зарубежной классики ("Двенадцать месяцев", "Ромео и Джульетта", "Гроза").В 1962 году во главе театра встал Зиновий Корогодский, народный артист РСФСР, видный театральный режиссер и педагог. Он руководил ТЮЗом до 1986 года. В эти годы репертуар театра пополнился спектаклями по произведениям Александра Пушкина, Александра Островского, Уильяма Шекспира, Редьярда Киплинга и Феликса Зальтена. Значительное место в театральной жизни заняли постановки Корогодского "Трень-брень", "Глоток свободы", "После казни прошу", "Месс-Менд".В 1962 году ТЮЗ переехал в новое здание на Пионерской площади. При его проектировке были учтены все особенности детского восприятия: архитектура и цветовое решение зрительного зала и фойе позволяют маленьким зрителям чувствовать себя максимально комфортно и воспринимать сценическое действо во всей его полноте.ТЮЗ всегда славился своей труппой. В театре работали такие выдающиеся актеры, как Николай Черкасов, Бруно Фрейндлих, Борис Чирков, Виталий Полицеймако. Многие мастера российской сцены начинали свой творческий путь именно здесь: в ТЮЗе дебютировал знаменитый режиссер и театральный педагог Борис Зон, сформировались творческие индивидуальности Рэма Лебедева, Нины Мамаевой, Нины Казариновой, Георгия Тараторкина, Нины Дробышевой, Юрия Каморного, Александра Хочинского и др. Постановки осуществляли известные режиссеры – Леонид Макарьев, Павел Вейсбрем, Семен Димант, Лев Додин. В ТЮЗе начали свою сценическую историю многие произведения Самуила Маршака, Валентина Катаева, Евгения Шварца, Константина Паустовского, Михаила Рощина, Булата Окуджавы и Радия Погодина.В 1969 году за заслуги в развитии театрального искусства ТЮЗ был удостоен ордена Ленина. В апреле 1980 года театру было присвоено имя Александра Брянцева.22 декабря 1996 года премьерой спектакля "Старосветские помещики" Николая Гоголя открылась малая сцена.С 1986 по 1996 год ТЮЗ возглавлял Андрей Андреев. С 1996 по 1998 год пост художественного руководителя занимал Анатолий Праудин. В 1999 году его сменил Сергей Каргин, который руководил театром до 2002 года. С 2002 по 2007 год ТЮЗ возглавлял лауреат Государственной премии России Григорий Козлов. За два года до этого он открыл на малой сцене ТЮЗа "Творческую мастерскую", в которой молодые режиссеры и студенты СПбГАТИ (Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, ныне Российский государственный институт сценических искусств) проводили театральные поиски и эксперименты.8 февраля 2017 года премьерой спектакля "Розенкранц и Гильденстерн" (режиссер Дмитрий Волкострелов) открылась третья сцена театра (Новая сцена). В настоящее время репертуар театра составляют более 50 спектаклей для детей, юношества, молодежи и взрослых. Это традиционные и экспериментальные постановки, основанные на русской и зарубежной классике, а также драматургии современных авторов. Среди премьер последних лет, получивших признание зрителей, – "Алые паруса" (2019) в постановке Сусанны Цирюк; "Близкие друзья" (2019) и "Мещане" (2020) режиссера Елизаветы Бондарь; "Ромео и Джульетта" (2020) и "Антигона" (2021) режиссера Александра Морфова. В январе 2022 года на Большой сцене театра состоялась премьера спектакля Дениса Хусниярова "Иванов" по пьесе Антона Чехова. В текущем сезоне ожидаются премьеры спектаклей "Лгун" по Карло Гольдони итальянского режиссера Ферруччо Меризи, "Счастливый неудачник" Вадима Шефнера в постановке Ивана Пачина, "Лес" Александра Островского от Александра Морфова.ТЮЗ им. А.А. Брянцева является инициатором и организатором крупных международных проектов: с 2000 года на сцене театра проводится один из самых престижных театральных фестивалей России "Радуга", ежегодно объединяющий лучшие спектакли из России и стран зарубежья, а также крупнейший в Северо-Западном регионе конкурс детского творчества – "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов. "Радуга" – обладатель премии правительства Российской Федерации в области культуры, "Брянцевский фестиваль" – обладатель премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.С 2014 года театр совместно с каналом "Санкт-Петербург" осуществляет проект "Герои нашего времени". В мае 2018 года цикл телепередач отмечен премией правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства. В 2021 году ТЮЗ им. А.А. Брянцева стал организатором детского фестиваля "Б’АRТ’О", приуроченного к 115-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто. Театр активно гастролирует и принимает участие в крупных международных фестивалях, постоянно расширяя географию поездок. Украшением фестивальной истории ТЮЗа стало участие театра в двух флагманских мировых театральных фестивалях – Авиньонском (1989 год – спектакль "Записки А.И. Поприщина", 1997 год – спектакль "Старосветские помещики") и Эдинбургском (2018 год – спектакль "Контракт").Директором Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева является Светлана Лаврецова.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

санкт-петербург

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург, театр юных зрителей имени брянцева