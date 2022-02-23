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ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не увеличит цены на газ
ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не увеличит цены на газ - РИА Новости, 23.02.2022
ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не увеличит цены на газ
Остановка процесса сертификации "Северного потока — 2" в Германии не повлияет на стоимость "голубого топлива" в Европе, поскольку газопровод и так ещё не... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:39
2022-02-23T16:39
экономика
еврокомиссия
евросоюз
маргрет вестагер
северный поток — 2
россия
германия
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Остановка процесса сертификации "Северного потока — 2" в Германии не повлияет на стоимость "голубого топлива" в Европе, поскольку газопровод и так ещё не действовал, сказала исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргрет Вестагер."Газопровод ещё не работает. То, что было сделано - это остановка процесса одобрения газопровода, которое необходимо, чтобы тот был запущен. Остановка процесса одобрения не может иметь влияния на цены газа, поскольку газ не идёт по этому трубопроводу", - сказала она на пресс-конференции.Накануне, после того как Россия признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока — 2". Без положительного завершения процесса сертификации трубопровод не сможет начать работать.ЕК поддерживает это решение властей Германии, принятое в текущей ситуации, добавила Вестагер.
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Влада Копылова
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экономика, еврокомиссия, евросоюз, маргрет вестагер, северный поток — 2, россия, германия
16:39 23.02.2022
 
ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не увеличит цены на газ

ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не повлияет на цены газа в Европе

© Фото : PetrolValves S.p.A. / Wolfram ScheibleИзготовление шаровых клапанов для газопровода "Северный поток ‑ 2" на заводе PetrolValves в Милане
Изготовление шаровых клапанов для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе PetrolValves в Милане - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : PetrolValves S.p.A. / Wolfram Scheible
Изготовление шаровых клапанов для газопровода "Северный поток ‑ 2" на заводе PetrolValves в Милане
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Остановка процесса сертификации "Северного потока — 2" в Германии не повлияет на стоимость "голубого топлива" в Европе, поскольку газопровод и так ещё не действовал, сказала исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргрет Вестагер.
"Газопровод ещё не работает. То, что было сделано - это остановка процесса одобрения газопровода, которое необходимо, чтобы тот был запущен. Остановка процесса одобрения не может иметь влияния на цены газа, поскольку газ не идёт по этому трубопроводу", - сказала она на пресс-конференции.
Накануне, после того как Россия признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока — 2". Без положительного завершения процесса сертификации трубопровод не сможет начать работать.
ЕК поддерживает это решение властей Германии, принятое в текущей ситуации, добавила Вестагер.
Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 10:09
В Германии допустили полную остановку "Северного потока — 2"
Опубликовано: Влада Копылова
 
ЭкономикаЕврокомиссияЕвросоюзМаргрет ВестагерСеверный поток — 2РоссияГермания
 
 
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