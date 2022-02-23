https://ria.ru/20220223/tseny-1774553514.html

ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не увеличит цены на газ

ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не увеличит цены на газ - РИА Новости, 23.02.2022

ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не увеличит цены на газ

Остановка процесса сертификации "Северного потока — 2" в Германии не повлияет на стоимость "голубого топлива" в Европе, поскольку газопровод и так ещё не... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:39

2022-02-23T16:39

2022-02-23T16:39

экономика

еврокомиссия

евросоюз

маргрет вестагер

северный поток — 2

россия

германия

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Остановка процесса сертификации "Северного потока — 2" в Германии не повлияет на стоимость "голубого топлива" в Европе, поскольку газопровод и так ещё не действовал, сказала исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргрет Вестагер."Газопровод ещё не работает. То, что было сделано - это остановка процесса одобрения газопровода, которое необходимо, чтобы тот был запущен. Остановка процесса одобрения не может иметь влияния на цены газа, поскольку газ не идёт по этому трубопроводу", - сказала она на пресс-конференции.Накануне, после того как Россия признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока — 2". Без положительного завершения процесса сертификации трубопровод не сможет начать работать.ЕК поддерживает это решение властей Германии, принятое в текущей ситуации, добавила Вестагер.

https://ria.ru/20220223/potok-1774501064.html

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Влада Копылова

экономика, еврокомиссия, евросоюз, маргрет вестагер, северный поток — 2, россия, германия