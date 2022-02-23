ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не увеличит цены на газ
ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не повлияет на цены газа в Европе
© Фото : PetrolValves S.p.A. / Wolfram ScheibleИзготовление шаровых клапанов для газопровода "Северный поток ‑ 2" на заводе PetrolValves в Милане
Изготовление шаровых клапанов для газопровода "Северный поток ‑ 2" на заводе PetrolValves в Милане
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Остановка процесса сертификации "Северного потока — 2" в Германии не повлияет на стоимость "голубого топлива" в Европе, поскольку газопровод и так ещё не действовал, сказала исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргрет Вестагер.
"Газопровод ещё не работает. То, что было сделано - это остановка процесса одобрения газопровода, которое необходимо, чтобы тот был запущен. Остановка процесса одобрения не может иметь влияния на цены газа, поскольку газ не идёт по этому трубопроводу", - сказала она на пресс-конференции.
Накануне, после того как Россия признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока — 2". Без положительного завершения процесса сертификации трубопровод не сможет начать работать.
ЕК поддерживает это решение властей Германии, принятое в текущей ситуации, добавила Вестагер.
Опубликовано: Влада Копылова