Трамп заявил, что "Путин играет с Байденом"
Трамп пожаловался, что ему неприятно смотреть, как "Путин играет с Байденом"
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему неприятно смотреть, как российский лидер Владимир Путин "играет" с нынешним главой американской администрации Джо Байденом.
"Путин играет с Байденом, как на барабане. Неприятно наблюдать", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Ранее экс-президент США назвал "гениальным" решение о признании РФ Донецкой и Луганской народных республик, а президента РФ "очень смекалистым".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова