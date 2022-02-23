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Трамп заявил, что "Путин играет с Байденом"
Трамп заявил, что "Путин играет с Байденом" - РИА Новости, 23.02.2022
Трамп заявил, что "Путин играет с Байденом"
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему неприятно смотреть, как российский лидер Владимир Путин "играет" с нынешним главой американской администрации РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:31
2022-02-23T17:31
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
сша
донецкая народная республика
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему неприятно смотреть, как российский лидер Владимир Путин "играет" с нынешним главой американской администрации Джо Байденом."Путин играет с Байденом, как на барабане. Неприятно наблюдать", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Ранее экс-президент США назвал "гениальным" решение о признании РФ Донецкой и Луганской народных республик, а президента РФ "очень смекалистым".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220223/tramp-1774511966.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, сша, донецкая народная республика, россия, джо байден, дональд трамп
17:31 23.02.2022
 
Трамп заявил, что "Путин играет с Байденом"

Трамп пожаловался, что ему неприятно смотреть, как "Путин играет с Байденом"

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему неприятно смотреть, как российский лидер Владимир Путин "играет" с нынешним главой американской администрации Джо Байденом.
"Путин играет с Байденом, как на барабане. Неприятно наблюдать", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:31
Трамп назвал признание Россией ДНР и ЛНР гениальным решением
Ранее экс-президент США назвал "гениальным" решение о признании РФ Донецкой и Луганской народных республик, а президента РФ "очень смекалистым".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Роберт О'Брайен - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 16:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Экс-советник Трампа призвал Байдена помочь властям Украины в случае бегства
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинСШАДонецкая Народная РеспубликаРоссияДжо БайденДональд Трамп
 
 
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