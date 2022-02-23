https://ria.ru/20220223/tramp-1774560524.html

Трамп заявил, что "Путин играет с Байденом"

Трамп заявил, что "Путин играет с Байденом" - РИА Новости, 23.02.2022

Трамп заявил, что "Путин играет с Байденом"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему неприятно смотреть, как российский лидер Владимир Путин "играет" с нынешним главой американской администрации РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:31

2022-02-23T17:31

2022-02-23T17:31

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

сша

донецкая народная республика

россия

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему неприятно смотреть, как российский лидер Владимир Путин "играет" с нынешним главой американской администрации Джо Байденом."Путин играет с Байденом, как на барабане. Неприятно наблюдать", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Ранее экс-президент США назвал "гениальным" решение о признании РФ Донецкой и Луганской народных республик, а президента РФ "очень смекалистым".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220223/tramp-1774511966.html

https://ria.ru/20220222/ukraina-1774394075.html

сша

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, сша, донецкая народная республика, россия, джо байден, дональд трамп