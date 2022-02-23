Трамп назвал признание ДНР и ЛНР гениальным ходом

11:31 23.02.2022 (обновлено: 15:06 23.02.2022)
Трамп назвал признание Россией ДНР и ЛНР гениальным решением
Экс-президент США Трамп назвал решение Путина о признании Россией ДНР и ЛНР гениальным
© REUTERS / Go NakamuraЭкс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Кремля признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик "очень разумным". Об этом он рассказал в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show.
По словам политика, Россия оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе.
"Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила. <...> Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел", — заявил 45-й президент США.
Также Трамп подчеркнул, что украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Владимиром Путиным.
"Этот парень очень сообразительный. <...> Я очень хорошо знал Путина. Я отлично с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну", — отметил Трамп.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Ольга Матыс