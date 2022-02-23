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Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах"
Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах" - РИА Новости, 23.02.2022
Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах"
Тизер-трейлер первой полнометражной картины создателей анимационного сериала "Три кота" под названием "Три кота и море приключений" появился в Сети, сообщает... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T06:52
2022-02-23T06:52
2022-02-23T06:52
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Тизер-трейлер первой полнометражной картины создателей анимационного сериала "Три кота" под названием "Три кота и море приключений" появился в Сети, сообщает пресс-служба прокатчика.Главные герои, котята Коржик, Карамелька и Компот, вместе с родителями отправляются в отпуск на морской курорт. Создатели фильма обещают, что на отдыхе их всех ждут веселье, яркие события и новые друзья.Режиссер-постановщик и сценарист проекта — Дмитрий Высоцкий. Премьера мультфильма состоится 1 июня. Анимационный сериал "Три кота" выходит с 2015 года. За это время его перевели на 29 языков, а также сделали доступным для просмотра в 170 странах. На YouTube-канал проекта подписано более 5,4 миллиона человек. Все серии на нем, а также YouTube-канале СТС в общей сложности набрали более 6,6 миллиардов просмотров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах"
В Сети разместили трейлер полнометражного мультфильма "Три кота и море приключений"
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Тизер-трейлер первой полнометражной картины создателей анимационного сериала "Три кота" под названием "Три кота и море приключений" появился в Сети, сообщает пресс-служба прокатчика.
Главные герои, котята Коржик, Карамелька и Компот, вместе с родителями отправляются в отпуск на морской курорт. Создатели фильма обещают, что на отдыхе их всех ждут веселье, яркие события и новые друзья.
Режиссер-постановщик и сценарист проекта — Дмитрий Высоцкий.
Премьера мультфильма состоится 1 июня.
Анимационный сериал "Три кота" выходит с 2015 года. За это время его перевели на 29 языков, а также сделали доступным для просмотра в 170 странах.
На YouTube-канал проекта подписано более 5,4 миллиона человек. Все серии на нем, а также YouTube-канале СТС в общей сложности набрали более 6,6 миллиардов просмотров.