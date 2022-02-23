https://ria.ru/20220223/trailer-1774298704.html

Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах"

Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах" - РИА Новости, 23.02.2022

Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах"

Тизер-трейлер первой полнометражной картины создателей анимационного сериала "Три кота" под названием "Три кота и море приключений" появился в Сети, сообщает... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T06:52

2022-02-23T06:52

2022-02-23T06:52

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Тизер-трейлер первой полнометражной картины создателей анимационного сериала "Три кота" под названием "Три кота и море приключений" появился в Сети, сообщает пресс-служба прокатчика.Главные герои, котята Коржик, Карамелька и Компот, вместе с родителями отправляются в отпуск на морской курорт. Создатели фильма обещают, что на отдыхе их всех ждут веселье, яркие события и новые друзья.Режиссер-постановщик и сценарист проекта — Дмитрий Высоцкий. Премьера мультфильма состоится 1 июня. Анимационный сериал "Три кота" выходит с 2015 года. За это время его перевели на 29 языков, а также сделали доступным для просмотра в 170 странах. На YouTube-канал проекта подписано более 5,4 миллиона человек. Все серии на нем, а также YouTube-канале СТС в общей сложности набрали более 6,6 миллиардов просмотров.

https://ria.ru/20211210/trailer-1762883024.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы