Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220223/trailer-1774298704.html
Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах"
Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах" - РИА Новости, 23.02.2022
Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах"
Тизер-трейлер первой полнометражной картины создателей анимационного сериала "Три кота" под названием "Три кота и море приключений" появился в Сети, сообщает... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T06:52
2022-02-23T06:52
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774299949_0:0:3350:1884_1920x0_80_0_0_97c496a23ed32d275bc933ac5440eee1.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Тизер-трейлер первой полнометражной картины создателей анимационного сериала "Три кота" под названием "Три кота и море приключений" появился в Сети, сообщает пресс-служба прокатчика.Главные герои, котята Коржик, Карамелька и Компот, вместе с родителями отправляются в отпуск на морской курорт. Создатели фильма обещают, что на отдыхе их всех ждут веселье, яркие события и новые друзья.Режиссер-постановщик и сценарист проекта — Дмитрий Высоцкий. Премьера мультфильма состоится 1 июня. Анимационный сериал "Три кота" выходит с 2015 года. За это время его перевели на 29 языков, а также сделали доступным для просмотра в 170 странах. На YouTube-канал проекта подписано более 5,4 миллиона человек. Все серии на нем, а также YouTube-канале СТС в общей сложности набрали более 6,6 миллиардов просмотров.
https://ria.ru/20211210/trailer-1762883024.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774299949_148:0:2660:1884_1920x0_80_0_0_c56fc6741c8913ca02d0b60629cc9164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы
06:52 23.02.2022
 
Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах"

В Сети разместили трейлер полнометражного мультфильма "Три кота и море приключений"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Тизер-трейлер первой полнометражной картины создателей анимационного сериала "Три кота" под названием "Три кота и море приключений" появился в Сети, сообщает пресс-служба прокатчика.
Главные герои, котята Коржик, Карамелька и Компот, вместе с родителями отправляются в отпуск на морской курорт. Создатели фильма обещают, что на отдыхе их всех ждут веселье, яркие события и новые друзья.
Режиссер-постановщик и сценарист проекта — Дмитрий Высоцкий.
Премьера мультфильма состоится 1 июня.
Анимационный сериал "Три кота" выходит с 2015 года. За это время его перевели на 29 языков, а также сделали доступным для просмотра в 170 странах.
На YouTube-канал проекта подписано более 5,4 миллиона человек. Все серии на нем, а также YouTube-канале СТС в общей сложности набрали более 6,6 миллиардов просмотров.
Кадр из мультфильма Три богатыря и конь на троне
10 декабря 2021, 06:47Культура
Князь пашет, а конь правит: вышел трейлер мультфильма о "Трех богатырях"
Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала