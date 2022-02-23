11:20 23.02.2022 (обновлено: 15:22 23.02.2022)
Появилось видео теракта в Луганске
Опубликовано видео теракта возле троллейбусного депо в Луганске
Вооруженные люди в Луганске
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент теракта возле троллейбусного депо в Луганске.
На кадрах, снятых очевидцем из автомобиля, видно, как неподалеку от него гремят два мощных взрыва. После того как он развернулся, сработали еще два устройства.
Инцидент произошел в 4:15 (совпадает с московским временем). Как сообщал офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский, для подрыва использовались несколько фугасных самодельных бомб направленного действия.
Взрывчатку заложили у опор контактных сетей троллейбусов.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Станислав Ванд