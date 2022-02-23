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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/terakt-1774510239.html
Появилось видео теракта в Луганске
Появилось видео теракта в Луганске - РИА Новости, 23.02.2022
Появилось видео теракта в Луганске
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент теракта возле троллейбусного депо в Луганске. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:20
2022-02-23T15:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
донбасс
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент теракта возле троллейбусного депо в Луганске.На кадрах, снятых очевидцем из автомобиля, видно, как неподалеку от него гремят два мощных взрыва. После того как он развернулся, сработали еще два устройства.Инцидент произошел в 4:15 (совпадает с московским временем). Как сообщал офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский, для подрыва использовались несколько фугасных самодельных бомб направленного действия.Взрывчатку заложили у опор контактных сетей троллейбусов.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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киев
украина
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Станислав Ванд
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в мире, киев, украина, донбасс, луганская народная республика
11:20 23.02.2022 (обновлено: 15:22 23.02.2022)
 
Появилось видео теракта в Луганске

Опубликовано видео теракта возле троллейбусного депо в Луганске

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВооруженные люди в Луганске
Вооруженные люди в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вооруженные люди в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент теракта возле троллейбусного депо в Луганске.
На кадрах, снятых очевидцем из автомобиля, видно, как неподалеку от него гремят два мощных взрыва. После того как он развернулся, сработали еще два устройства.
Инцидент произошел в 4:15 (совпадает с московским временем). Как сообщал офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский, для подрыва использовались несколько фугасных самодельных бомб направленного действия.
Взрывчатку заложили у опор контактных сетей троллейбусов.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 10:46В России
Бастрыкин поручил расследовать гибель граждан ЛНР
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаДонбассЛуганская Народная Республика
 
 
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