https://ria.ru/20220223/terakt-1774510239.html

Появилось видео теракта в Луганске

Появилось видео теракта в Луганске - РИА Новости, 23.02.2022

Появилось видео теракта в Луганске

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент теракта возле троллейбусного депо в Луганске. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:20

2022-02-23T11:20

2022-02-23T15:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донбасс

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент теракта возле троллейбусного депо в Луганске.На кадрах, снятых очевидцем из автомобиля, видно, как неподалеку от него гремят два мощных взрыва. После того как он развернулся, сработали еще два устройства.Инцидент произошел в 4:15 (совпадает с московским временем). Как сообщал офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский, для подрыва использовались несколько фугасных самодельных бомб направленного действия.Взрывчатку заложили у опор контактных сетей троллейбусов.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/obstrel-1774507431.html

киев

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донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, киев, украина, донбасс, луганская народная республика