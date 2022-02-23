05:43 23.02.2022 (обновлено: 09:28 23.02.2022)
В Луганске произошел новый теракт
В Луганске прогремел взрыв у троллейбусного депо
Пожар на месте взрыва в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел у троллейбусного депо в Луганске, говорится в сообщении Telegram-канала представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В Луганске произошел очередной террористический акт!" — отмечается в публикации.
Инцидент произошел в 4:15 (совпадает с московским временем). Для подрыва использовались несколько фугасных самодельных бомб направленного действия, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.
Взрывчатку заложили у опор контактных сетей троллейбусов.
На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Никита Стома