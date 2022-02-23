https://ria.ru/20220223/terakt-1774487968.html

В Луганске произошел новый теракт

В Луганске произошел новый теракт - РИА Новости, 23.02.2022

В Луганске произошел новый теракт

Взрыв прогремел у троллейбусного депо в Луганске, говорится в сообщении Telegram-канала представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T05:43

2022-02-23T05:43

2022-02-23T09:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

луганск

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

донецкая народная республика

владимир путин

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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел у троллейбусного депо в Луганске, говорится в сообщении Telegram-канала представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Инцидент произошел в 4:15 (совпадает с московским временем). Для подрыва использовались несколько фугасных самодельных бомб направленного действия, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.Взрывчатку заложили у опор контактных сетей троллейбусов.На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донбасс, луганск, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, владимир путин, россия