21:12 23.02.2022 (обновлено: 22:10 23.02.2022)
В Берлине назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом
В Восточном комитете ФРГ назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Отключение РФ от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом, немецкий бизнес делаем все, чтобы до этого не дошло, заявил в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики - ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, - Михаэль Хармс.
"Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдет. Хотя санкции против больших российских банков, о которых тоже постоянно идет речь, имели бы такой же эффект", - сказал Хармс, отвечая на вопрос о том, как он расценивает возможность отключения России от SWIFT.
По словам Хармса, германская внешняя торговля "должна финансироваться, должны идти денежные потоки, должны выдаваться аккредитивы и гарантии". Все это требует "сильной финансовой системы, поэтому подобные финансовые санкции стали бы последней мерой, к которой следовало бы обратиться", добавил он.
"Надеемся, что до этого не дойдет... Мы, как экономика, делаем все, чтобы до этого развития не дошло", - сказал исполнительный директор Восточного комитета.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
Опубликовано: Петр Попадюк