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https://ria.ru/20220223/swift-1774586453.html
В Берлине назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом
В Берлине назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом - РИА Новости, 23.02.2022
В Берлине назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом
Отключение РФ от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом, немецкий бизнес делаем все, чтобы до этого не дошло, заявил в интервью Hessischer Rundfunk Info РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:12
2022-02-23T22:10
в мире
swift
россия
санкции в отношении россии
москва
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Отключение РФ от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом, немецкий бизнес делаем все, чтобы до этого не дошло, заявил в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики - ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, - Михаэль Хармс."Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдет. Хотя санкции против больших российских банков, о которых тоже постоянно идет речь, имели бы такой же эффект", - сказал Хармс, отвечая на вопрос о том, как он расценивает возможность отключения России от SWIFT.По словам Хармса, германская внешняя торговля "должна финансироваться, должны идти денежные потоки, должны выдаваться аккредитивы и гарантии". Все это требует "сильной финансовой системы, поэтому подобные финансовые санкции стали бы последней мерой, к которой следовало бы обратиться", добавил он."Надеемся, что до этого не дойдет... Мы, как экономика, делаем все, чтобы до этого развития не дошло", - сказал исполнительный директор Восточного комитета.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774569054.html
https://ria.ru/20220223/potok-1774586159.html
россия
москва
луганская народная республика
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в мире, swift, россия, санкции в отношении россии, москва, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
21:12 23.02.2022 (обновлено: 22:10 23.02.2022)
 
В Берлине назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом

В Восточном комитете ФРГ назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Отключение РФ от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом, немецкий бизнес делаем все, чтобы до этого не дошло, заявил в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики - ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, - Михаэль Хармс.
"Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдет. Хотя санкции против больших российских банков, о которых тоже постоянно идет речь, имели бы такой же эффект", - сказал Хармс, отвечая на вопрос о том, как он расценивает возможность отключения России от SWIFT.
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По словам Хармса, германская внешняя торговля "должна финансироваться, должны идти денежные потоки, должны выдаваться аккредитивы и гарантии". Все это требует "сильной финансовой системы, поэтому подобные финансовые санкции стали бы последней мерой, к которой следовало бы обратиться", добавил он.
"Надеемся, что до этого не дойдет... Мы, как экономика, делаем все, чтобы до этого развития не дошло", - сказал исполнительный директор Восточного комитета.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреSWIFTРоссияСанкции в отношении РоссииМоскваЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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