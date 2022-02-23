https://ria.ru/20220223/swift-1774586453.html

В Берлине назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом

В Берлине назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом - РИА Новости, 23.02.2022

В Берлине назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом

Отключение РФ от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом, немецкий бизнес делаем все, чтобы до этого не дошло, заявил в интервью Hessischer Rundfunk Info РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:12

2022-02-23T21:12

2022-02-23T22:10

в мире

swift

россия

санкции в отношении россии

москва

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg

БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Отключение РФ от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом, немецкий бизнес делаем все, чтобы до этого не дошло, заявил в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики - ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, - Михаэль Хармс."Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдет. Хотя санкции против больших российских банков, о которых тоже постоянно идет речь, имели бы такой же эффект", - сказал Хармс, отвечая на вопрос о том, как он расценивает возможность отключения России от SWIFT.По словам Хармса, германская внешняя торговля "должна финансироваться, должны идти денежные потоки, должны выдаваться аккредитивы и гарантии". Все это требует "сильной финансовой системы, поэтому подобные финансовые санкции стали бы последней мерой, к которой следовало бы обратиться", добавил он."Надеемся, что до этого не дойдет... Мы, как экономика, делаем все, чтобы до этого развития не дошло", - сказал исполнительный директор Восточного комитета.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774569054.html

https://ria.ru/20220223/potok-1774586159.html

россия

москва

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, swift, россия, санкции в отношении россии, москва, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии