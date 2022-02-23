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В Луганске слышна стрельба из артиллерийских орудий

В Луганске слышна стрельба из артиллерийских орудий - РИА Новости, 23.02.2022

В Луганске слышна стрельба из артиллерийских орудий

Стрельба из артиллерийских орудий слышна в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:37

2022-02-23T14:37

2022-02-23T14:46

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Стрельба из артиллерийских орудий слышна в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате артобстрела села под Луганском были повреждены жилые дома. В ЛНР заявили о том, что ситуация на линии соприкосновения остается критической.Одиночные разрывы доносятся с северной окраины города.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лнр, луганск, ситуация в днр и лнр, сцкк