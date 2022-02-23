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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/strelba-1774535385.html
В Луганске слышна стрельба из артиллерийских орудий
В Луганске слышна стрельба из артиллерийских орудий - РИА Новости, 23.02.2022
В Луганске слышна стрельба из артиллерийских орудий
Стрельба из артиллерийских орудий слышна в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:37
2022-02-23T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
луганск
ситуация в днр и лнр
сцкк
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Стрельба из артиллерийских орудий слышна в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате артобстрела села под Луганском были повреждены жилые дома. В ЛНР заявили о том, что ситуация на линии соприкосновения остается критической.Одиночные разрывы доносятся с северной окраины города.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
Влада Копылова
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в мире, лнр, луганск, ситуация в днр и лнр, сцкк
14:37 23.02.2022 (обновлено: 14:46 23.02.2022)
 
В Луганске слышна стрельба из артиллерийских орудий

С северной окраины Луганска слышна стрельба из артиллерийских орудий

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Стрельба из артиллерийских орудий слышна в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате артобстрела села под Луганском были повреждены жилые дома. В ЛНР заявили о том, что ситуация на линии соприкосновения остается критической.
Одиночные разрывы доносятся с северной окраины города.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР и ЛНР заявили о критической ситуации на всей линии соприкосновения
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРЛуганскСитуация в ДНР и ЛНРСЦКК
 
 
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