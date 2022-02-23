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В Минобороны посоветовали британским политикам изучать историю России
В Минобороны посоветовали британским политикам изучать историю России - РИА Новости, 23.02.2022
В Минобороны посоветовали британским политикам изучать историю России
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова британского министра о готовности ударить по российским интересам, РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:25
2022-02-23T19:25
2022-02-23T20:51
бен уоллес
москва
россия
лондон
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
великобритания
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова британского министра о готовности ударить по российским интересам, рекомендовал британским малообразованным политикам изучать историю России.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности Лондона нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае необходимости.Конашенков добавил, что не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, "уже демонстрировала свои чудные познания географии России", и публичное углубление в историю России Уоллеса уже неудивительно."Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", — заявил Конашенков.
https://ria.ru/20220223/minoborony-1774570417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бен уоллес, москва, россия, лондон, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, великобритания, в мире, политика
19:25 23.02.2022 (обновлено: 20:51 23.02.2022)
В Минобороны посоветовали британским политикам изучать историю России
Представитель Минобороны Конашенков посоветовал британским политикам изучать историю России