https://ria.ru/20220223/sovet-1774573648.html

В Минобороны посоветовали британским политикам изучать историю России

В Минобороны посоветовали британским политикам изучать историю России - РИА Новости, 23.02.2022

В Минобороны посоветовали британским политикам изучать историю России

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова британского министра о готовности ударить по российским интересам, РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T19:25

2022-02-23T19:25

2022-02-23T20:51

бен уоллес

москва

россия

лондон

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152998/67/1529986783_0:0:3294:1854_1920x0_80_0_0_d4790e433738f33b92c5d14dcd840a24.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова британского министра о готовности ударить по российским интересам, рекомендовал британским малообразованным политикам изучать историю России.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности Лондона нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае необходимости.Конашенков добавил, что не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, "уже демонстрировала свои чудные познания географии России", и публичное углубление в историю России Уоллеса уже неудивительно."Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", — заявил Конашенков.

https://ria.ru/20220223/minoborony-1774570417.html

москва

россия

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бен уоллес, москва, россия, лондон, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, великобритания, в мире, политика