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В Минобороны посоветовали британским политикам изучать историю России
В Минобороны посоветовали британским политикам изучать историю России - РИА Новости, 23.02.2022
В Минобороны посоветовали британским политикам изучать историю России
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова британского министра о готовности ударить по российским интересам, РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:25
2022-02-23T20:51
бен уоллес
москва
россия
лондон
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
великобритания
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова британского министра о готовности ударить по российским интересам, рекомендовал британским малообразованным политикам изучать историю России.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности Лондона нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае необходимости.Конашенков добавил, что не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, "уже демонстрировала свои чудные познания географии России", и публичное углубление в историю России Уоллеса уже неудивительно."Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", — заявил Конашенков.
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бен уоллес, москва, россия, лондон, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, великобритания, в мире, политика
19:25 23.02.2022 (обновлено: 20:51 23.02.2022)
 
В Минобороны посоветовали британским политикам изучать историю России

Представитель Минобороны Конашенков посоветовал британским политикам изучать историю России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова британского министра о готовности ударить по российским интересам, рекомендовал британским малообразованным политикам изучать историю России.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности Лондона нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае необходимости.
Конашенков добавил, что не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, "уже демонстрировала свои чудные познания географии России", и публичное углубление в историю России Уоллеса уже неудивительно.
"Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", — заявил Конашенков.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 18:58
Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Бен УоллесМоскваРоссияЛондонМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВеликобританияВ миреПолитика
 
 
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