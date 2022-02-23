https://ria.ru/20220223/smi-1774551150.html

МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении СМИ

МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении СМИ - РИА Новости, 23.02.2022

МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:19

2022-02-23T16:19

2022-02-23T16:36

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать."Если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает",- сказала она журналистам."Кстати, многое о проблеме симметрии в международных отношениях может рассказать и корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд, ставшая разменной монетой в играх британского правительства против российских журналистов", - заключила она.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, телеканал rt