https://ria.ru/20220223/smi-1774551150.html
МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении СМИ
МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении СМИ - РИА Новости, 23.02.2022
МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:19
2022-02-23T16:19
2022-02-23T16:36
медиавойны
в мире
великобритания
телеканал rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727247486_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_661c10995b893a270f1675f0505db8af.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать."Если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает",- сказала она журналистам."Кстати, многое о проблеме симметрии в международных отношениях может рассказать и корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд, ставшая разменной монетой в играх британского правительства против российских журналистов", - заключила она.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220223/velikobritaniya-1774546869.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727247486_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_bdb5e6e81636dbbad02358c0c242aae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, телеканал rt
16:19 23.02.2022 (обновлено: 16:36 23.02.2022)
МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении СМИ
МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении российских СМИ
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать.
"Если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает",- сказала она журналистам.
"Кстати, многое о проблеме симметрии в международных отношениях может рассказать и корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд, ставшая разменной монетой в играх британского правительства против российских журналистов", - заключила она.
МИД РФ ранее заявил, что Россия
в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии
закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией
лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.