Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220223/smi-1774551150.html
МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении СМИ
МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении СМИ - РИА Новости, 23.02.2022
МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:19
2022-02-23T16:36
медиавойны
в мире
великобритания
телеканал rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727247486_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_661c10995b893a270f1675f0505db8af.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать."Если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает",- сказала она журналистам."Кстати, многое о проблеме симметрии в международных отношениях может рассказать и корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд, ставшая разменной монетой в играх британского правительства против российских журналистов", - заключила она.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220223/velikobritaniya-1774546869.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727247486_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_bdb5e6e81636dbbad02358c0c242aae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, телеканал rt
16:19 23.02.2022 (обновлено: 16:36 23.02.2022)
 
МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении СМИ

МИД пригрозил ответными мерами после угроз Британии в отношении российских СМИ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать.
"Если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает",- сказала она журналистам.
"Кстати, многое о проблеме симметрии в международных отношениях может рассказать и корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд, ставшая разменной монетой в играх британского правительства против российских журналистов", - заключила она.
МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 15:52
Британский регулятор Ofcom пересмотрит лицензию RT на вещание
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
МедиавойныВ миреВеликобританияТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала