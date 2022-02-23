https://ria.ru/20220223/shreder-1774597494.html

Санкции США против "Северного потока — 2" не затронут Шредера, сообщили СМИ

Санкции США против "Северного потока — 2" не затронут Шредера, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2022

Санкции США против "Северного потока — 2" не затронут Шредера, сообщили СМИ

Санкции США против "Северного потока 2" не затронут Герхарда Шрёдера, который является председателем комитета акционеров Nord Stream AG. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T23:21

2022-02-23T23:21

2022-02-23T23:21

герхард шредер

россия

в мире

сша

северный поток — 2

джо байден

петер альтмайер

ангела меркель

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Санкции США против "Северного потока 2" не затронут Герхарда Шрёдера, который является председателем комитета акционеров Nord Stream AG.В среду вечером президент США Джо Байден сообщил о введении санкций против компании-оператора "Северного потока 2" и ее руководства, заявив, что действия РФ якобы "стимулируют мир отказаться от российского газа"."Белый дом заявил, что санкции не затронут Герхарда Шрёдера", - говорится в сообщении агентства Рейтер.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

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Петр Попадюк

герхард шредер, россия, в мире, сша, северный поток — 2, джо байден, петер альтмайер, ангела меркель, минэкономики фрг, москва