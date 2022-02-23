https://ria.ru/20220223/shkolnik-1774508973.html
Более 1,4 тысячи школьников из Донбасса начали учиться в Ростовской области
Более 1,4 тысячи школьников из Донбасса начали учиться в Ростовской области - РИА Новости, 23.02.2022
Более 1,4 тысячи школьников из Донбасса начали учиться в Ростовской области
Более 1,4 тысячи школьников из Донбасса уже приступили к обучению в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев на селекторном совещании ЕР в РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:08
2022-02-23T11:08
2022-02-23T11:08
общество
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 1,4 тысячи школьников из Донбасса уже приступили к обучению в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев на селекторном совещании ЕР в Ростове-на-Дону.По его словам, на территорию области прибывает очень много детей. "В ПВР размещено 2238 школьников, 1063 ребенка дошкольного возраста", - сказал он, добавив, что регион в полном составе принял Дом малютки из Луганска.Голубев отметил, что в ПВР проводится обследование детей для допуска в детские коллективы. "Уже сейчас зачислено 1418 учеников, они приступили к обучению. Этот процесс мы будем продолжать до конца недели, надеюсь, в полном объеме его реализуем", - сказал губернатор.В детсады зачислено 55 детей, добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область
Более 1,4 тысячи школьников из Донбасса начали учиться в Ростовской области
Более 1,4 тысячи школьников из Донбасса приступили к обучению в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 1,4 тысячи школьников из Донбасса уже приступили к обучению в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев на селекторном совещании ЕР в Ростове-на-Дону.
По его словам, на территорию области прибывает очень много детей. "В ПВР размещено 2238 школьников, 1063 ребенка дошкольного возраста", - сказал он, добавив, что регион в полном составе принял Дом малютки из Луганска.
Голубев отметил, что в ПВР проводится обследование детей для допуска в детские коллективы. "Уже сейчас зачислено 1418 учеников, они приступили к обучению. Этот процесс мы будем продолжать до конца недели, надеюсь, в полном объеме его реализуем", - сказал губернатор.
В детсады зачислено 55 детей, добавил он.