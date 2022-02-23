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Сербия не займет ничью сторону в ситуации вокруг Украины, заявил Дачич

Сербия не займет ничью сторону в ситуации вокруг Украины, заявил Дачич - РИА Новости, 23.02.2022

Сербия не займет ничью сторону в ситуации вокруг Украины, заявил Дачич

Сербия не будет занимать ничью сторону по Украине и не нарушит братских отношений с РФ, заявил председатель Скупщины (парламента) Ивица Дачич. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:11

2022-02-23T12:11

2022-02-23T12:19

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БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Сербия не будет занимать ничью сторону по Украине и не нарушит братских отношений с РФ, заявил председатель Скупщины (парламента) Ивица Дачич."Наша политика абсолютно ясна – мы хотим сохранить мир. Это нелегко, видите, как два братских народа легко столкнуть в интересах третьих, как русских и украинцев. Мы точно не будем участвовать в этой братоубийственной войне. А также защитим наши интересы и, конечно, никогда не сделаем ничего, что бы нарушило наши братские отношения с РФ и КНР, потому что это в интересах нашего государства и народа", - заявил Дачич на собрании своей Социалистической партии Сербии."Никакое давление со стороны нас к этому не вынудит. Я не заметил, чтобы кто-то много плакал и лил слезы, когда совершили агрессию на Югославию, на Косово в составе Сербии. Почему сейчас кто-то требует, чтобы мы высказывались и занимали чью-то сторону. Мы как народ всегда имели храбрость, чтобы сказать "нет", если за что и благодарить турок-османов, это за то, что научили нас говорить "Йок!" - подчеркнул спикер сербского парламента.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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