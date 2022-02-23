12:11 23.02.2022 (обновлено: 12:19 23.02.2022)
Сербия не займет ничью сторону в ситуации вокруг Украины, заявил Дачич
Глава Скупщины Дачич заявил, что Сербия не займет ничью сторону в ситуации вокруг Украины
Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Сербия не будет занимать ничью сторону по Украине и не нарушит братских отношений с РФ, заявил председатель Скупщины (парламента) Ивица Дачич.
"Наша политика абсолютно ясна – мы хотим сохранить мир. Это нелегко, видите, как два братских народа легко столкнуть в интересах третьих, как русских и украинцев. Мы точно не будем участвовать в этой братоубийственной войне. А также защитим наши интересы и, конечно, никогда не сделаем ничего, что бы нарушило наши братские отношения с РФ и КНР, потому что это в интересах нашего государства и народа", - заявил Дачич на собрании своей Социалистической партии Сербии.
"Никакое давление со стороны нас к этому не вынудит. Я не заметил, чтобы кто-то много плакал и лил слезы, когда совершили агрессию на Югославию, на Косово в составе Сербии. Почему сейчас кто-то требует, чтобы мы высказывались и занимали чью-то сторону. Мы как народ всегда имели храбрость, чтобы сказать "нет", если за что и благодарить турок-османов, это за то, что научили нас говорить "Йок!" - подчеркнул спикер сербского парламента.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
20 февраля, 01:34Вучич рассказал о подготовке Сербии к "мировому коллапсу"
Опубликовано: Дарья Буймова