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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/serbiya-1774517431.html
Сербия не займет ничью сторону в ситуации вокруг Украины, заявил Дачич
Сербия не займет ничью сторону в ситуации вокруг Украины, заявил Дачич - РИА Новости, 23.02.2022
Сербия не займет ничью сторону в ситуации вокруг Украины, заявил Дачич
Сербия не будет занимать ничью сторону по Украине и не нарушит братских отношений с РФ, заявил председатель Скупщины (парламента) Ивица Дачич. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:11
2022-02-23T12:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
югославия
сербия
россия
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БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Сербия не будет занимать ничью сторону по Украине и не нарушит братских отношений с РФ, заявил председатель Скупщины (парламента) Ивица Дачич."Наша политика абсолютно ясна – мы хотим сохранить мир. Это нелегко, видите, как два братских народа легко столкнуть в интересах третьих, как русских и украинцев. Мы точно не будем участвовать в этой братоубийственной войне. А также защитим наши интересы и, конечно, никогда не сделаем ничего, что бы нарушило наши братские отношения с РФ и КНР, потому что это в интересах нашего государства и народа", - заявил Дачич на собрании своей Социалистической партии Сербии."Никакое давление со стороны нас к этому не вынудит. Я не заметил, чтобы кто-то много плакал и лил слезы, когда совершили агрессию на Югославию, на Косово в составе Сербии. Почему сейчас кто-то требует, чтобы мы высказывались и занимали чью-то сторону. Мы как народ всегда имели храбрость, чтобы сказать "нет", если за что и благодарить турок-османов, это за то, что научили нас говорить "Йок!" - подчеркнул спикер сербского парламента.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/vuchich-1774194246.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, югославия, сербия, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:11 23.02.2022 (обновлено: 12:19 23.02.2022)
 
Сербия не займет ничью сторону в ситуации вокруг Украины, заявил Дачич

Глава Скупщины Дачич заявил, что Сербия не займет ничью сторону в ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБелград
Белград - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Сербия не будет занимать ничью сторону по Украине и не нарушит братских отношений с РФ, заявил председатель Скупщины (парламента) Ивица Дачич.
"Наша политика абсолютно ясна – мы хотим сохранить мир. Это нелегко, видите, как два братских народа легко столкнуть в интересах третьих, как русских и украинцев. Мы точно не будем участвовать в этой братоубийственной войне. А также защитим наши интересы и, конечно, никогда не сделаем ничего, что бы нарушило наши братские отношения с РФ и КНР, потому что это в интересах нашего государства и народа", - заявил Дачич на собрании своей Социалистической партии Сербии.
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"Никакое давление со стороны нас к этому не вынудит. Я не заметил, чтобы кто-то много плакал и лил слезы, когда совершили агрессию на Югославию, на Косово в составе Сербии. Почему сейчас кто-то требует, чтобы мы высказывались и занимали чью-то сторону. Мы как народ всегда имели храбрость, чтобы сказать "нет", если за что и благодарить турок-османов, это за то, что научили нас говорить "Йок!" - подчеркнул спикер сербского парламента.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 01:34
Вучич рассказал о подготовке Сербии к "мировому коллапсу"
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинЮгославияСербияРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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