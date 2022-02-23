https://ria.ru/20220223/sayty-1774562391.html

Некоторые государственные сайты Украины перестали работать

Некоторые государственные сайты Украины перестали работать - РИА Новости, 23.02.2022

Некоторые государственные сайты Украины перестали работать

Ряд государственных сайтов на Украине, в том числе Верховной рады, правительства, МИД, Службы безопасности Украины, не открываются. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:42

2022-02-23T17:42

2022-02-23T17:42

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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Ряд государственных сайтов на Украине, в том числе Верховной рады, правительства, МИД, Службы безопасности Украины, не открываются.По состоянию на 17.30 мск перестали открываться сайты Верховной рады, кабинета министров, Службы безопасности Украины, МИД и ряда других госорганов. При этом сайт президента работает в нормальном режиме.Власти пока не комментируют ситуацию.В январе пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки Украины было размещено сообщение, в котором сообщалось, что якобы все личные данные граждан страны были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большей части сайтов уже восстановили. Заместитель главы государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины Виктор Жора заявил, что госсайты Украины подверглись самой мощной хакерской атаке за последние четыре года, к выяснению обстоятельств подключились международные партнеры Киева.Позднее в феврале центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, заявил о хакерской атаке на сайты министерства обороны, вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка". Позже госспецсвязь страны заявила, что доступ к банковским ресурсам возобновлен. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки "исходил из РФ и КНР".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам, в том числе на Украине.

https://ria.ru/20220215/ddos-ataka-1773018560.html

https://ria.ru/20220223/vizy-1774556297.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, технологии, украина, верховная рада украины