Некоторые государственные сайты Украины перестали работать
Некоторые государственные сайты Украины, в том числе Рады и правительства, не открываются
Здание правительства Украины в Киеве
КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Ряд государственных сайтов на Украине, в том числе Верховной рады, правительства, МИД, Службы безопасности Украины, не открываются.
По состоянию на 17.30 мск перестали открываться сайты Верховной рады, кабинета министров, Службы безопасности Украины, МИД и ряда других госорганов. При этом сайт президента работает в нормальном режиме.
Власти пока не комментируют ситуацию.
В январе пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки Украины было размещено сообщение, в котором сообщалось, что якобы все личные данные граждан страны были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большей части сайтов уже восстановили. Заместитель главы государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины Виктор Жора заявил, что госсайты Украины подверглись самой мощной хакерской атаке за последние четыре года, к выяснению обстоятельств подключились международные партнеры Киева.
15 февраля, 23:33Украина сообщила о масштабной DDoS-атаке на портал госуслуг
Позднее в феврале центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, заявил о хакерской атаке на сайты министерства обороны, вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка". Позже госспецсвязь страны заявила, что доступ к банковским ресурсам возобновлен. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки "исходил из РФ и КНР".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам, в том числе на Украине.
Опубликовано: Влада Копылова