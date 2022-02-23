https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774600730.html
США готовы ввести санкции против крупнейших банков России, заявил Госдеп
США готовы ввести санкции против крупнейших банков России, заявил Госдеп - РИА Новости, 24.02.2022
США готовы ввести санкции против крупнейших банков России, заявил Госдеп
Соединенные Штаты готовы "нажатием кнопки" ввести санкции против двух самых крупных банков России из-за обострения ситуации на Украине, заявил представитель... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-23T23:54
2022-02-23T23:54
2022-02-24T00:28
сша
nord stream 2 ag
министерство финансов сша
северный поток — 2
промсвязьбанк
втб
сбербанк россии
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН. 23 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы "нажатием кнопки" ввести санкции против двух самых крупных банков России из-за обострения ситуации на Украине, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.Он отметил, что речь идет о кредитных учреждениях, обладающих активами размером в 750 миллиардов долларов. "Это половина всей российской банковской системы", - добавил Прайс на брифинге.Представитель Госдепа не раскрыл названия банков. Ранее Соединенные Штаты грозили ввести ограничения против Сбербанка и ВТБ.Накануне после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик США ввели ограничения против ВЭБ и Промсвязьбанка вместе с десятками аффилированных с ними структур.
https://ria.ru/20220223/shreder-1774597494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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23:54 23.02.2022 (обновлено: 00:28 24.02.2022)
США готовы ввести санкции против крупнейших банков России, заявил Госдеп
Госдеп заявил, что США готовы ввести санкции против двух крупнейших банков России