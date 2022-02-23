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https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774600730.html
США готовы ввести санкции против крупнейших банков России, заявил Госдеп
США готовы ввести санкции против крупнейших банков России, заявил Госдеп - РИА Новости, 24.02.2022
США готовы ввести санкции против крупнейших банков России, заявил Госдеп
Соединенные Штаты готовы "нажатием кнопки" ввести санкции против двух самых крупных банков России из-за обострения ситуации на Украине, заявил представитель... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-23T23:54
2022-02-24T00:28
сша
nord stream 2 ag
министерство финансов сша
северный поток — 2
промсвязьбанк
втб
сбербанк россии
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН. 23 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы "нажатием кнопки" ввести санкции против двух самых крупных банков России из-за обострения ситуации на Украине, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.Он отметил, что речь идет о кредитных учреждениях, обладающих активами размером в 750 миллиардов долларов. "Это половина всей российской банковской системы", - добавил Прайс на брифинге.Представитель Госдепа не раскрыл названия банков. Ранее Соединенные Штаты грозили ввести ограничения против Сбербанка и ВТБ.Накануне после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик США ввели ограничения против ВЭБ и Промсвязьбанка вместе с десятками аффилированных с ними структур.
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сша, nord stream 2 ag, министерство финансов сша, северный поток — 2, промсвязьбанк, втб, сбербанк россии, санкции в отношении россии, луганская народная республика, россия, в мире
23:54 23.02.2022 (обновлено: 00:28 24.02.2022)
 
США готовы ввести санкции против крупнейших банков России, заявил Госдеп

Госдеп заявил, что США готовы ввести санкции против двух крупнейших банков России

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН. 23 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы "нажатием кнопки" ввести санкции против двух самых крупных банков России из-за обострения ситуации на Украине, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.
Он отметил, что речь идет о кредитных учреждениях, обладающих активами размером в 750 миллиардов долларов. "Это половина всей российской банковской системы", - добавил Прайс на брифинге.
Представитель Госдепа не раскрыл названия банков. Ранее Соединенные Штаты грозили ввести ограничения против Сбербанка и ВТБ.
Накануне после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик США ввели ограничения против ВЭБ и Промсвязьбанка вместе с десятками аффилированных с ними структур.
Глава комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 23:21
Санкции США против "Северного потока — 2" не затронут Шредера, сообщили СМИ
Опубликовано: Петр Попадюк
 
СШАNord Stream 2 AGМинистерство финансов СШАСеверный поток — 2ПромсвязьбанкВТБСбербанк РоссииСанкции в отношении РоссииЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ мире
 
 
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