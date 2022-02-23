https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774600730.html

США готовы ввести санкции против крупнейших банков России, заявил Госдеп

США готовы ввести санкции против крупнейших банков России, заявил Госдеп - РИА Новости, 24.02.2022

США готовы ввести санкции против крупнейших банков России, заявил Госдеп

Соединенные Штаты готовы "нажатием кнопки" ввести санкции против двух самых крупных банков России из-за обострения ситуации на Украине, заявил представитель... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-23T23:54

2022-02-23T23:54

2022-02-24T00:28

сша

nord stream 2 ag

министерство финансов сша

северный поток — 2

промсвязьбанк

втб

сбербанк россии

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН. 23 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы "нажатием кнопки" ввести санкции против двух самых крупных банков России из-за обострения ситуации на Украине, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.Он отметил, что речь идет о кредитных учреждениях, обладающих активами размером в 750 миллиардов долларов. "Это половина всей российской банковской системы", - добавил Прайс на брифинге.Представитель Госдепа не раскрыл названия банков. Ранее Соединенные Штаты грозили ввести ограничения против Сбербанка и ВТБ.Накануне после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик США ввели ограничения против ВЭБ и Промсвязьбанка вместе с десятками аффилированных с ними структур.

https://ria.ru/20220223/shreder-1774597494.html

сша

луганская народная республика

россия

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Петр Попадюк

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Петр Попадюк

сша, nord stream 2 ag, министерство финансов сша, северный поток — 2, промсвязьбанк, втб, сбербанк россии, санкции в отношении россии, луганская народная республика, россия, в мире