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США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2"
США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.02.2022
США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2"
Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T23:42
2022-02-23T23:56
экономика
сша
северный поток — 2
nord stream 2 ag
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства.Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Рестрикции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.
https://ria.ru/20220223/shreder-1774597494.html
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Наталья Макарова
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экономика, сша, северный поток — 2, nord stream 2 ag, министерство финансов сша
23:42 23.02.2022 (обновлено: 23:56 23.02.2022)
 
США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2"

Минфин США ввел санкции против компании-оператора "Северного потока — 2" и ее директора

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2"
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства.
Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Рестрикции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.
Глава комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 23:21
Санкции США против "Северного потока — 2" не затронут Шредера, сообщили СМИ
Опубликовано: Наталья Макарова
 
ЭкономикаСШАСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGМинистерство финансов США
 
 
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