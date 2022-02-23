https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774599653.html
США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2"
США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.02.2022
США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2"
Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T23:42
2022-02-23T23:42
2022-02-23T23:56
экономика
сша
северный поток — 2
nord stream 2 ag
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства.Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Рестрикции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.
https://ria.ru/20220223/shreder-1774597494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, северный поток — 2, nord stream 2 ag, министерство финансов сша
23:42 23.02.2022 (обновлено: 23:56 23.02.2022)
США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2"
Минфин США ввел санкции против компании-оператора "Северного потока — 2" и ее директора