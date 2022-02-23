https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774599653.html

США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2"

США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.02.2022

США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока — 2"

Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T23:42

2022-02-23T23:42

2022-02-23T23:56

экономика

сша

северный поток — 2

nord stream 2 ag

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства.Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Рестрикции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.

https://ria.ru/20220223/shreder-1774597494.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, северный поток — 2, nord stream 2 ag, министерство финансов сша