https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774597066.html

СМИ: ЕС планирует санкции против ВЭБ, ПСБ, банка "Россия", главы ВТБ

СМИ: ЕС планирует санкции против ВЭБ, ПСБ, банка "Россия", главы ВТБ - РИА Новости, 23.02.2022

СМИ: ЕС планирует санкции против ВЭБ, ПСБ, банка "Россия", главы ВТБ

ЕС планирует ввести санкции против российских финансовых институтов ВЭБ, банка "Россия" и Промсвязьбанка, а также против главы ВТБ Андрея Костина, заместителя... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T23:13

2022-02-23T23:13

2022-02-23T23:13

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская область

сша

промсвязьбанк

втб

министерство финансов сша

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС планирует ввести санкции против российских финансовых институтов ВЭБ, банка "Россия" и Промсвязьбанка, а также против главы ВТБ Андрея Костина, заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение список."Санкции ЕС также применят к трем банкам, которые осуществляют операции в удерживаемых сепаратистами Донецкой и Луганской областях - ВЭБ, Промсвязьбанк и банк "Россия", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что в списке институтов, против которых введут санкции, ВТБ не значится, но Костин и Бортников включены в список физлиц, которым грозят контрмеры.Минфин США ранее ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. ВЭБ уже заявил, что продолжит исполнять принятые обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774590443.html

https://ria.ru/20220223/swift-1774586453.html

донецкая народная республика

луганская область

сша

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Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, луганская область, сша, промсвязьбанк, втб, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, россия (банк), признание днр и лнр в россии