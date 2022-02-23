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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774597066.html
СМИ: ЕС планирует санкции против ВЭБ, ПСБ, банка "Россия", главы ВТБ
СМИ: ЕС планирует санкции против ВЭБ, ПСБ, банка "Россия", главы ВТБ - РИА Новости, 23.02.2022
СМИ: ЕС планирует санкции против ВЭБ, ПСБ, банка "Россия", главы ВТБ
ЕС планирует ввести санкции против российских финансовых институтов ВЭБ, банка "Россия" и Промсвязьбанка, а также против главы ВТБ Андрея Костина, заместителя... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T23:13
2022-02-23T23:13
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская область
сша
промсвязьбанк
втб
министерство финансов сша
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС планирует ввести санкции против российских финансовых институтов ВЭБ, банка "Россия" и Промсвязьбанка, а также против главы ВТБ Андрея Костина, заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение список."Санкции ЕС также применят к трем банкам, которые осуществляют операции в удерживаемых сепаратистами Донецкой и Луганской областях - ВЭБ, Промсвязьбанк и банк "Россия", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что в списке институтов, против которых введут санкции, ВТБ не значится, но Костин и Бортников включены в список физлиц, которым грозят контрмеры.Минфин США ранее ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. ВЭБ уже заявил, что продолжит исполнять принятые обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774590443.html
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донецкая народная республика
луганская область
сша
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская область, сша, промсвязьбанк, втб, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, россия (банк), признание днр и лнр в россии
23:13 23.02.2022
 
СМИ: ЕС планирует санкции против ВЭБ, ПСБ, банка "Россия", главы ВТБ

FT: Евросоюз планирует ввести санкции против ВЭБ, ПСБ, банка "Россия", главы ВТБ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС планирует ввести санкции против российских финансовых институтов ВЭБ, банка "Россия" и Промсвязьбанка, а также против главы ВТБ Андрея Костина, заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение список.
"Санкции ЕС также применят к трем банкам, которые осуществляют операции в удерживаемых сепаратистами Донецкой и Луганской областях - ВЭБ, Промсвязьбанк и банк "Россия", - говорится в сообщении издания.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 21:59
США вводят санкции против оператора "Северного потока — 2"
Отмечается, что в списке институтов, против которых введут санкции, ВТБ не значится, но Костин и Бортников включены в список физлиц, которым грозят контрмеры.
Минфин США ранее ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. ВЭБ уже заявил, что продолжит исполнять принятые обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 21:12
В Берлине назвали предложения отключить Россию от SWIFT радикальным шагом
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьСШАПромсвязьбанкВТБМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииРоссия (банк)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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