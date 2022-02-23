21:59 23.02.2022 (обновлено: 00:30 24.02.2022)
США вводят санкции против оператора "Северного потока — 2"
Президент США Байден объявил о санкциях против компании-оператора "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США вводят санкции против компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" и ее руководства. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.
"Я приказал администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства", — говорится в заявлении лидера США. Его распространила пресс-служба Белого дома.
"Северный поток — 2" — газопровод, мощность которого составляет 55 миллиардов кубометров в год. Он проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".
Россия не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Киев, опасающийся потерять транзит, — это коммерческий проект. Кроме того, Москва намерена продолжать транзит сырья через Украину.
Ранее министерство экономики ФРГ по поручению канцлера Олафа Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". На основании этого документа проводилась сертификация оператора газопровода.
Судьба трубопровода активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава немецкого МИД Анналена Бербок, призвали к включению "Северного потока — 2" в список антироссийских санкций, а Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подписал соответствующие указы. Также российский лидер поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Путин объяснил, что принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
21 февраля, 08:00Последняя битва за русский газ началась
Опубликовано: Петр Попадюк