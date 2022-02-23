Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774590443.html
США вводят санкции против оператора "Северного потока — 2"
США вводят санкции против оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.02.2022
США вводят санкции против оператора "Северного потока — 2"
США вводят санкции против компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" и ее руководства. Об этом сообщил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-23T21:59
2022-02-24T00:30
северный поток — 2
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США вводят санкции против компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" и ее руководства. Об этом сообщил американский президент Джо Байден."Я приказал администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства", — говорится в заявлении лидера США. Его распространила пресс-служба Белого дома.Байден подчеркнул, что США предпримут дальнейшие шаги, если "Россия продолжит эскалацию".По его словам, "своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа"."Северный поток — 2" — газопровод, мощность которого составляет 55 миллиардов кубометров в год. Он проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".Россия не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Киев, опасающийся потерять транзит, — это коммерческий проект. Кроме того, Москва намерена продолжать транзит сырья через Украину.Ранее министерство экономики ФРГ по поручению канцлера Олафа Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". На основании этого документа проводилась сертификация оператора газопровода.Судьба трубопровода активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава немецкого МИД Анналена Бербок, призвали к включению "Северного потока — 2" в список антироссийских санкций, а Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подписал соответствующие указы. Также российский лидер поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Путин объяснил, что принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
https://ria.ru/20220223/fond-1774560340.html
https://ria.ru/20220223/gazoprovod-1774585045.html
https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8690b9cfacb41d7fc10e61ac2d66d63a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный поток — 2, джо байден, в мире
21:59 23.02.2022 (обновлено: 00:30 24.02.2022)
 
США вводят санкции против оператора "Северного потока — 2"

Президент США Байден объявил о санкциях против компании-оператора "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США вводят санкции против компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" и ее руководства. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.
"Я приказал администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства", — говорится в заявлении лидера США. Его распространила пресс-служба Белого дома.
Байден подчеркнул, что США предпримут дальнейшие шаги, если "Россия продолжит эскалацию".

По его словам, "своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа".
Состав с готовыми к укладке трубами для Северного потока — 2 прибыл в финский порт Коверхар - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 17:26
Фонд для защиты "Северного потока — 2" отказался поддерживать проект
"Северный поток — 2" — газопровод, мощность которого составляет 55 миллиардов кубометров в год. Он проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".
Россия не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Киев, опасающийся потерять транзит, — это коммерческий проект. Кроме того, Москва намерена продолжать транзит сырья через Украину.
Ранее министерство экономики ФРГ по поручению канцлера Олафа Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". На основании этого документа проводилась сертификация оператора газопровода.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 21:07
Берлин выдумывает условия для "Северного потока — 2", заявили в бундестаге
Судьба трубопровода активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава немецкого МИД Анналена Бербок, призвали к включению "Северного потока — 2" в список антироссийских санкций, а Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подписал соответствующие указы. Также российский лидер поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Путин объяснил, что принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 08:00
Последняя битва за русский газ началась
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Северный поток — 2Джо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала