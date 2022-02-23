https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774590443.html

США вводят санкции против оператора "Северного потока — 2"

США вводят санкции против оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.02.2022

США вводят санкции против оператора "Северного потока — 2"

США вводят санкции против компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" и ее руководства. Об этом сообщил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-23T21:59

2022-02-23T21:59

2022-02-24T00:30

северный поток — 2

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США вводят санкции против компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" и ее руководства. Об этом сообщил американский президент Джо Байден."Я приказал администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства", — говорится в заявлении лидера США. Его распространила пресс-служба Белого дома.Байден подчеркнул, что США предпримут дальнейшие шаги, если "Россия продолжит эскалацию".По его словам, "своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа"."Северный поток — 2" — газопровод, мощность которого составляет 55 миллиардов кубометров в год. Он проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".Россия не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Киев, опасающийся потерять транзит, — это коммерческий проект. Кроме того, Москва намерена продолжать транзит сырья через Украину.Ранее министерство экономики ФРГ по поручению канцлера Олафа Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". На основании этого документа проводилась сертификация оператора газопровода.Судьба трубопровода активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава немецкого МИД Анналена Бербок, призвали к включению "Северного потока — 2" в список антироссийских санкций, а Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подписал соответствующие указы. Также российский лидер поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Путин объяснил, что принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

https://ria.ru/20220223/fond-1774560340.html

https://ria.ru/20220223/gazoprovod-1774585045.html

https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

северный поток — 2, джо байден, в мире