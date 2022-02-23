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Боррель заявил о готовности к более жестким санкциям против России

Боррель заявил о готовности к более жестким санкциям против России - РИА Новости, 23.02.2022

Боррель заявил о готовности к более жестким санкциям против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о готовности ввести против России еще более жесткие санкции "в... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:50

2022-02-23T21:50

2022-02-23T21:50

в мире

сша

украина

санкции в отношении россии

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о готовности ввести против России еще более жесткие санкции "в случае дальнейших шагов" РФ в ситуации вокруг Украины."Обсудил с госсекретарем Блинкеном российскую агрессию и незаконные действия в отношении Украины. Мы готовы ответить на потенциальные дальнейшие шаги дальнейшими жесткими мерами. ЕС и США остаются едины", - написал Боррель в Twitter.

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, санкции в отношении россии, жозеп боррель, евросоюз