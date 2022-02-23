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Боррель заявил о готовности к более жестким санкциям против России
Боррель заявил о готовности к более жестким санкциям против России - РИА Новости, 23.02.2022
Боррель заявил о готовности к более жестким санкциям против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о готовности ввести против России еще более жесткие санкции "в... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:50
2022-02-23T21:50
в мире
сша
украина
санкции в отношении россии
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о готовности ввести против России еще более жесткие санкции "в случае дальнейших шагов" РФ в ситуации вокруг Украины."Обсудил с госсекретарем Блинкеном российскую агрессию и незаконные действия в отношении Украины. Мы готовы ответить на потенциальные дальнейшие шаги дальнейшими жесткими мерами. ЕС и США остаются едины", - написал Боррель в Twitter.
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в мире, сша, украина, санкции в отношении россии, жозеп боррель, евросоюз
21:50 23.02.2022
 
Боррель заявил о готовности к более жестким санкциям против России

Боррель после разговора с Блинкеном заявил о готовности к более жестким санкциям против РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о готовности ввести против России еще более жесткие санкции "в случае дальнейших шагов" РФ в ситуации вокруг Украины.
"Обсудил с госсекретарем Блинкеном российскую агрессию и незаконные действия в отношении Украины. Мы готовы ответить на потенциальные дальнейшие шаги дальнейшими жесткими мерами. ЕС и США остаются едины", - написал Боррель в Twitter.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреСШАУкраинаСанкции в отношении РоссииЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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