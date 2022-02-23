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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774580837.html
ЕС может ввести санкции против Захаровой и Соловьева, сообщили СМИ
ЕС может ввести санкции против Захаровой и Соловьева, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2022
ЕС может ввести санкции против Захаровой и Соловьева, сообщили СМИ
Евросоюз может ввести санкции против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и телеведущего Владимира Соловьева, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:26
2022-02-23T22:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир соловьев (телеведущий)
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз может ввести санкции против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и телеведущего Владимира Соловьева, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавший в их распоряжение список."Известный и авторитетный российский телеведущий Владимир Соловьев и представитель министерства иностранных дел Мария Захарова также попадут под санкции", - пишет газета.Ранее американское издание Politico со ссылкой на поступивший в ее распоряжение проект документа сообщило, что ЕС собирается ввести санкции против главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.В среду ЕС сообщил об официальном введении санкций за признание ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/otvet-1774548693.html
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в мире, владимир зеленский, владимир соловьев (телеведущий), денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, признание днр и лнр в россии
20:26 23.02.2022 (обновлено: 22:41 23.02.2022)
 
ЕС может ввести санкции против Захаровой и Соловьева, сообщили СМИ

FT: ЕС может ввести санкции против представителя МИД Захаровой и телеведущего Соловьева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз может ввести санкции против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и телеведущего Владимира Соловьева, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавший в их распоряжение список.
"Известный и авторитетный российский телеведущий Владимир Соловьев и представитель министерства иностранных дел Мария Захарова также попадут под санкции", - пишет газета.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на поступивший в ее распоряжение проект документа сообщило, что ЕС собирается ввести санкции против главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:02
В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США
В среду ЕС сообщил об официальном введении санкций за признание ДНР и ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 17:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
WSJ утверждает, что ЕС планирует ввести санкции против Шойгу
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир Соловьев (телеведущий)Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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