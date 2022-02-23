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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774570591.html
В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России
В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России - РИА Новости, 23.02.2022
В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России
Евросоюз в случае необходимости готов быстро принять дополнительные экономические санкции против России, говорится в пресс-релизе Совета стран ЕС. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:59
2022-02-23T22:51
евросоюз
россия
в мире
санкции
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз в случае необходимости готов быстро принять дополнительные экономические санкции против России, говорится в пресс-релизе Совета стран ЕС."ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости", - говорится в сообщении о принятии пакета санкций против РФ в ответ на признание ею ЛНР и ДНР.Политическое решение о введении новых санкций - как индивидуальных, так и экономических, в отношении России, а также ЛНР и ДНР было принято министрами иностранных дел стран ЕС накануне. Теперь оно официально оформлено Советом стран ЕС. Решение сможет вступить в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС, которое также ожидается в среду.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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евросоюз, россия, в мире, санкции, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции в отношении россии
18:59 23.02.2022 (обновлено: 22:51 23.02.2022)
 
В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России

В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России при необходимости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз в случае необходимости готов быстро принять дополнительные экономические санкции против России, говорится в пресс-релизе Совета стран ЕС.
"ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости", - говорится в сообщении о принятии пакета санкций против РФ в ответ на признание ею ЛНР и ДНР.
Политическое решение о введении новых санкций - как индивидуальных, так и экономических, в отношении России, а также ЛНР и ДНР было принято министрами иностранных дел стран ЕС накануне. Теперь оно официально оформлено Советом стран ЕС. Решение сможет вступить в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС, которое также ожидается в среду.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:02
В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЕвросоюзРоссияВ миреСанкцииДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСанкции в отношении России
 
 
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