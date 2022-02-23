https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774570591.html
В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России
В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России - РИА Новости, 23.02.2022
В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России
Евросоюз в случае необходимости готов быстро принять дополнительные экономические санкции против России, говорится в пресс-релизе Совета стран ЕС. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:59
2022-02-23T18:59
2022-02-23T22:51
евросоюз
россия
в мире
санкции
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз в случае необходимости готов быстро принять дополнительные экономические санкции против России, говорится в пресс-релизе Совета стран ЕС."ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости", - говорится в сообщении о принятии пакета санкций против РФ в ответ на признание ею ЛНР и ДНР.Политическое решение о введении новых санкций - как индивидуальных, так и экономических, в отношении России, а также ЛНР и ДНР было принято министрами иностранных дел стран ЕС накануне. Теперь оно официально оформлено Советом стран ЕС. Решение сможет вступить в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС, которое также ожидается в среду.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, в мире, санкции, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции в отношении россии
18:59 23.02.2022 (обновлено: 22:51 23.02.2022)
В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России
В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России при необходимости