https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774570591.html

В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России

В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России - РИА Новости, 23.02.2022

В ЕС заявили, что готовы принять дополнительные санкции против России

Евросоюз в случае необходимости готов быстро принять дополнительные экономические санкции против России, говорится в пресс-релизе Совета стран ЕС. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:59

2022-02-23T18:59

2022-02-23T22:51

евросоюз

россия

в мире

санкции

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_0:28:3214:1836_1920x0_80_0_0_c6b84be94cb39275108604ee51afbd03.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз в случае необходимости готов быстро принять дополнительные экономические санкции против России, говорится в пресс-релизе Совета стран ЕС."ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости", - говорится в сообщении о принятии пакета санкций против РФ в ответ на признание ею ЛНР и ДНР.Политическое решение о введении новых санкций - как индивидуальных, так и экономических, в отношении России, а также ЛНР и ДНР было принято министрами иностранных дел стран ЕС накануне. Теперь оно официально оформлено Советом стран ЕС. Решение сможет вступить в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС, которое также ожидается в среду.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/otvet-1774548693.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

евросоюз, россия, в мире, санкции, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции в отношении россии