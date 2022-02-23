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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774569054.html
ЕС официально принял санкции за признание Россией ДНР и ЛНР
ЕС официально принял санкции за признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
ЕС официально принял санкции за признание Россией ДНР и ЛНР
Европейский союз официально принял санкции против России за признание ДНР и ЛНР, говорится в заявлении союза. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:42
2022-02-23T20:09
ситуация в днр и лнр
евросоюз
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Европейский союз официально принял санкции против России за признание ДНР и ЛНР, говорится в заявлении союза.ЕС завершил процедуру утверждения ограничений. Это означает, что все страны-участницы поставили подписи под новым санкционным пакетом.О новых ограничениях стало известно еще накануне. Они коснутся 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание независимости, — им запретят въезд в ЕС, а активы заморозят. Кроме того, в списке еще 27 физлиц и организаций: это политики, банки и бизнесмены, поддерживающие действия России в ЛНР и ДНР или извлекающие из них выгоду, высокопоставленные военные, а также "ответственные за дезинформацию против Украины". Имена фигурантов опубликуют в ближайшие часы.Предполагается также запрет на импорт из ДНР и ЛНР и на экспорт туда некоторых товаров и технологий, на организацию туризма; введение ограничений на торговлю и инвестиции в определенных секторах.Среди мер ЕС — ограничения на доступ России к рынку капитала и финансовому рынку ЕС, запрет финансировать Россию, ее правительство и Центробанк.В документе ЕС призвал Москву пересмотреть признание ДНР и ЛНР и пригрозил новыми санкциями.Как ранее подчеркивал Владимир Путин, антироссийские ограничения продолжат вводить в любом случае — предлог найдут или сфабрикуют. По его словам, это связано не с ситуацией на Украине, а с самим фактом существования России.Признание ДНР и ЛНРПрезидент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, евросоюз, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
18:42 23.02.2022 (обновлено: 20:09 23.02.2022)
 
ЕС официально принял санкции за признание Россией ДНР и ЛНР

Евросоюз официально принял санкции против России за признание ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Европейский союз официально принял санкции против России за признание ДНР и ЛНР, говорится в заявлении союза.
ЕС завершил процедуру утверждения ограничений. Это означает, что все страны-участницы поставили подписи под новым санкционным пакетом.

"Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня", — указано в заявлении.

О новых ограничениях стало известно еще накануне. Они коснутся 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание независимости, — им запретят въезд в ЕС, а активы заморозят. Кроме того, в списке еще 27 физлиц и организаций: это политики, банки и бизнесмены, поддерживающие действия России в ЛНР и ДНР или извлекающие из них выгоду, высокопоставленные военные, а также "ответственные за дезинформацию против Украины". Имена фигурантов опубликуют в ближайшие часы.
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Предполагается также запрет на импорт из ДНР и ЛНР и на экспорт туда некоторых товаров и технологий, на организацию туризма; введение ограничений на торговлю и инвестиции в определенных секторах.
Среди мер ЕС — ограничения на доступ России к рынку капитала и финансовому рынку ЕС, запрет финансировать Россию, ее правительство и Центробанк.
В документе ЕС призвал Москву пересмотреть признание ДНР и ЛНР и пригрозил новыми санкциями.
Как ранее подчеркивал Владимир Путин, антироссийские ограничения продолжат вводить в любом случае — предлог найдут или сфабрикуют. По его словам, это связано не с ситуацией на Украине, а с самим фактом существования России.
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Признание ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРЕвросоюзВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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