https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774567379.html

Посольство России заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады

Посольство России заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады - РИА Новости, 23.02.2022

Посольство России заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады

Россия ответит на санкции Канады в связи с признанием Луганской и Донецкой народных республик, считает принятые ограничительные меры нелегитимными, заявляет... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:28

2022-02-23T18:28

2022-02-23T22:51

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия ответит на санкции Канады в связи с признанием Луганской и Донецкой народных республик, считает принятые ограничительные меры нелегитимными, заявляет посольство РФ в Оттаве."Односторонние санкции против РФ, введенные правительством Канады незаконны. Следую принципу взаимности Россия ответит на этот недружелюбный жест", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.Дипмиссия отметила, что "санкции не повлияют на ситуацию "на земле". "Признание Россией независимости народных республик Донецка и Луганска не обернуть вспять", - говорится в заявлении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

канада, россия, в мире, луганск, признание днр и лнр в россии, посольство рф в канаде