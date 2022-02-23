https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774567379.html
Посольство России заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады
Посольство России заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады - РИА Новости, 23.02.2022
Посольство России заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады
Россия ответит на санкции Канады в связи с признанием Луганской и Донецкой народных республик, считает принятые ограничительные меры нелегитимными, заявляет... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:28
2022-02-23T18:28
2022-02-23T22:51
канада
россия
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганск
признание днр и лнр в россии
посольство рф в канаде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100409/13/1004091364_0:252:1424:1053_1920x0_80_0_0_29356896a14d4c72e19ac956e4e328e7.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия ответит на санкции Канады в связи с признанием Луганской и Донецкой народных республик, считает принятые ограничительные меры нелегитимными, заявляет посольство РФ в Оттаве."Односторонние санкции против РФ, введенные правительством Канады незаконны. Следую принципу взаимности Россия ответит на этот недружелюбный жест", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.Дипмиссия отметила, что "санкции не повлияют на ситуацию "на земле". "Признание Россией независимости народных республик Донецка и Луганска не обернуть вспять", - говорится в заявлении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220223/otvet-1774548693.html
канада
россия
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100409/13/1004091364_0:118:1424:1186_1920x0_80_0_0_81047625388c5e7e6d4a7d67607b20c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, в мире, луганск, признание днр и лнр в россии, посольство рф в канаде
18:28 23.02.2022 (обновлено: 22:51 23.02.2022)
Посольство России заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады
Посольство России в Оттаве заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады