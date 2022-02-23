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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Посольство России заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады
Посольство России заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады - РИА Новости, 23.02.2022
Посольство России заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады
Россия ответит на санкции Канады в связи с признанием Луганской и Донецкой народных республик, считает принятые ограничительные меры нелегитимными, заявляет... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:28
2022-02-23T22:51
канада
россия
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганск
признание днр и лнр в россии
посольство рф в канаде
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия ответит на санкции Канады в связи с признанием Луганской и Донецкой народных республик, считает принятые ограничительные меры нелегитимными, заявляет посольство РФ в Оттаве."Односторонние санкции против РФ, введенные правительством Канады незаконны. Следую принципу взаимности Россия ответит на этот недружелюбный жест", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.Дипмиссия отметила, что "санкции не повлияют на ситуацию "на земле". "Признание Россией независимости народных республик Донецка и Луганска не обернуть вспять", - говорится в заявлении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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канада, россия, в мире, луганск, признание днр и лнр в россии, посольство рф в канаде
18:28 23.02.2022 (обновлено: 22:51 23.02.2022)
 
Посольство России заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады

Посольство России в Оттаве заявило, что Москва ответит на новые санкции Канады

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия ответит на санкции Канады в связи с признанием Луганской и Донецкой народных республик, считает принятые ограничительные меры нелегитимными, заявляет посольство РФ в Оттаве.
"Односторонние санкции против РФ, введенные правительством Канады незаконны. Следую принципу взаимности Россия ответит на этот недружелюбный жест", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.
Дипмиссия отметила, что "санкции не повлияют на ситуацию "на земле". "Признание Россией независимости народных республик Донецка и Луганска не обернуть вспять", - говорится в заявлении.
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:02
В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКанадаРоссияВ миреЛуганскПризнание ДНР и ЛНР в РоссииПосольство РФ в Канаде
 
 
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