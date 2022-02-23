https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774553650.html

ЕС намерен ввести санкции против Вайно и Шувалова, сообщили СМИ

ЕС намерен ввести санкции против Вайно и Шувалова, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2022

ЕС намерен ввести санкции против Вайно и Шувалова, сообщили СМИ

Евросоюз планирует в среду объявить санкции против 22 лиц в России, среди которых руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и председатель ВЭБ Игорь... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:39

2022-02-23T16:39

2022-02-23T16:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует в среду объявить санкции против 22 лиц в России, среди которых руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и председатель ВЭБ Игорь Шувалов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов.Как отмечает издание, среди людей, против которых ЕС собирается ввести санкции, также высокопоставленные военные командующие.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774550386.html

https://ria.ru/20220223/otvet-1774548693.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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