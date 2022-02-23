https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774550386.html

Россия способна минимизировать ущерб от американских санкций, заявили в МИД

Россия способна минимизировать ущерб от американских санкций, заявили в МИД - РИА Новости, 23.02.2022

Россия способна минимизировать ущерб от американских санкций, заявили в МИД

Россия способна минимизировать ущерб от санкций, заявил МИД РФ. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:14

2022-02-23T16:14

2022-02-23T16:14

экономика

сша

россия

украина

промсвязьбанк

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия способна минимизировать ущерб от санкций, заявил МИД РФ."Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы", - говорится в заявлении ведомства.США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта.Минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. ВЭБ уже заявил, что продолжит исполнять принятые обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774549860.html

сша

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, украина, промсвязьбанк, министерство финансов сша, санкции в отношении россии