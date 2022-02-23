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Рада предложила ввести санкции против депутатов Госдумы

Рада предложила ввести санкции против депутатов Госдумы - РИА Новости, 23.02.2022

Рада предложила ввести санкции против депутатов Госдумы

Верховная рада Украины в среду приняла постановление, которым предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на десять лет санкции в отношении... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:20

2022-02-23T12:20

2022-02-23T12:20

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины в среду приняла постановление, которым предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на десять лет санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета Федерации РФ, соответствующее постановление поддержали 322 депутата при необходимом минимуме 226 голосов."Целью и задачами принятия постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применение к лицам, приведенным в приложении 1 к постановлению, персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности в информационной сфере, суверенитете и территориальной целостности Украины", - говорится в пояснительной записке к постановлениюПри этом в списке всего 351 человек - депутаты ГД, члены совбеза РФ и Совета Федерации.Постановлением предлагается блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства либо действуют в их интересах.Кроме того, СНБО предлагает в качестве санкций ввести запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей, полный или частичный запрет на совершение сделок относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции.Также предлагается ввести прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз на Украину из иностранного государства или вывоз с Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства, прекращение действия торговых соглашений, совместных и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами иностранными юридическими лицами, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины.Санкции предусматривают аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключение договоров или сделок, лишение государственных наград Украины, других форм награждения; введение запрета на приобретение в собственность земельных участков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, признание днр и лнр в россии