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Россия восьмой год живет в режиме санкций, заявил Аксенов
Россия восьмой год живет в режиме санкций, заявил Аксенов - РИА Новости, 23.02.2022
Россия восьмой год живет в режиме санкций, заявил Аксенов
Санкции стран Запада не могут повлиять на решение России защитить людей на Донбассе, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:20
2022-02-23T11:20
в мире
денис пушилин
владимир зеленский
владимир путин
россия
ростовская область
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Санкции стран Запада не могут повлиять на решение России защитить людей на Донбассе, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов."Мы восьмой год живем в режиме этих санкций, нас чем-то запугать невозможно. Мало того, наш президент сказал, что они были прогнозируемы. Прогнозируемы они были или нет – если речь идет о защите русских людей на Донбассе – какие могут быть санкции. Надо делать свое дело. Наш лидер принял правильное решение. Мир, который будет установлен на Донбассе, - результат и заслуга того, что вооруженные силы в стране готовы выполнить любую поставленную задачу. Мира Донбассу, Луганску, всем мира", - сказал Аксенов.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.При этом президент заявил, что не говорил, что "наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас".Как заявил президент России во время обращения к россиянам по ситуации на Украине, санкции против РФ все равно продолжат вводить - предлог будет найден или сфабрикован, это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине, просто потому что мы есть. Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, денис пушилин, владимир зеленский, владимир путин, россия, ростовская область, москва
11:20 23.02.2022
 
Россия восьмой год живет в режиме санкций, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: cанкции не могут повлиять на решение России защитить жителей Донбасса

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Санкции стран Запада не могут повлиять на решение России защитить людей на Донбассе, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
"Мы восьмой год живем в режиме этих санкций, нас чем-то запугать невозможно. Мало того, наш президент сказал, что они были прогнозируемы. Прогнозируемы они были или нет – если речь идет о защите русских людей на Донбассе – какие могут быть санкции. Надо делать свое дело. Наш лидер принял правильное решение. Мир, который будет установлен на Донбассе, - результат и заслуга того, что вооруженные силы в стране готовы выполнить любую поставленную задачу. Мира Донбассу, Луганску, всем мира", - сказал Аксенов.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 05:33
Антонов рассказал, чем новые антироссийские санкции грозят миру
При этом президент заявил, что не говорил, что "наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас".
Как заявил президент России во время обращения к россиянам по ситуации на Украине, санкции против РФ все равно продолжат вводить - предлог будет найден или сфабрикован, это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине, просто потому что мы есть. Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:03В мире
В ДНР назвали сроки возможного наступления ВСУ
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияРостовская областьМосква
 
 
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