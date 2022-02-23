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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774509980.html
Министры финансов ЕС обсудят санкции против России в пятницу и субботу
Министры финансов ЕС обсудят санкции против России в пятницу и субботу - РИА Новости, 23.02.2022
Министры финансов ЕС обсудят санкции против России в пятницу и субботу
Министры финансов стран ЕС соберутся на совещания в пятницу и субботу, чтобы проработать дополнительные санкции против России, заявил министр экономики и... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:18
2022-02-23T12:05
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Министры финансов стран ЕС соберутся на совещания в пятницу и субботу, чтобы проработать дополнительные санкции против России, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Мы оставили в запасе гораздо более губительные санкции против России на случай, если Владимир Путин продолжит свою политику нарушения международного права. Мы работаем над ними. И в пятницу, и субботу пройдёт совещание министров финансов стран ЕС, которые продолжат эту работу", - сообщил министр в эфире телеканала BFMTV.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774508064.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, признание днр и лнр в россии
11:18 23.02.2022 (обновлено: 12:05 23.02.2022)
 
Министры финансов ЕС обсудят санкции против России в пятницу и субботу

Министры финансов ЕС обсудят дополнительные санкции против России в пятницу и субботу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвросоюз
Евросоюз - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Министры финансов стран ЕС соберутся на совещания в пятницу и субботу, чтобы проработать дополнительные санкции против России, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы оставили в запасе гораздо более губительные санкции против России на случай, если Владимир Путин продолжит свою политику нарушения международного права. Мы работаем над ними. И в пятницу, и субботу пройдёт совещание министров финансов стран ЕС, которые продолжат эту работу", - сообщил министр в эфире телеканала BFMTV.
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Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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