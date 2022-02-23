11:18 23.02.2022 (обновлено: 12:05 23.02.2022)
Министры финансов ЕС обсудят санкции против России в пятницу и субботу
Министры финансов ЕС обсудят дополнительные санкции против России в пятницу и субботу
Евросоюз. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Министры финансов стран ЕС соберутся на совещания в пятницу и субботу, чтобы проработать дополнительные санкции против России, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы оставили в запасе гораздо более губительные санкции против России на случай, если Владимир Путин продолжит свою политику нарушения международного права. Мы работаем над ними. И в пятницу, и субботу пройдёт совещание министров финансов стран ЕС, которые продолжат эту работу", - сообщил министр в эфире телеканала BFMTV.
Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова