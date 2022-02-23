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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774504042.html
Компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях ЕС
Компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях ЕС - РИА Новости, 23.02.2022
Компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях ЕС
Принадлежащая российскому бизнесмену Евгению Пригожину компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях Евросоюза против 27 физлиц и юрлиц РФ, в них попали банки,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:34
2022-02-23T10:34
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
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донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Принадлежащая российскому бизнесмену Евгению Пригожину компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях Евросоюза против 27 физлиц и юрлиц РФ, в них попали банки, финансирующие операции РФ в Донбассе, сам бизнесмен и его родные."По имеющейся предварительной информации Евросоюз ввел санкции против 27 юридических и физлиц, в том числе банков, финансирующих операции РФ на территории Донбасса. В список также попал Евгений Викторович, его мать и его жена. Это третьи по счёту европейские санкции, в которые он вероятно включён", - говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд" на странице "Вконтакте".Во вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/sanktsii-1774496484.html
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, евросоюз
10:34 23.02.2022
 
Компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях ЕС

Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила о санкциях ЕС против 27 физлиц и юрлиц

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Принадлежащая российскому бизнесмену Евгению Пригожину компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях Евросоюза против 27 физлиц и юрлиц РФ, в них попали банки, финансирующие операции РФ в Донбассе, сам бизнесмен и его родные.
"По имеющейся предварительной информации Евросоюз ввел санкции против 27 юридических и физлиц, в том числе банков, финансирующих операции РФ на территории Донбасса. В список также попал Евгений Викторович, его мать и его жена. Это третьи по счёту европейские санкции, в которые он вероятно включён", - говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд" на странице "Вконтакте".
Во вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 09:07В мире
Посол РФ в США рассказал о последствиях новых санкций против России
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 02:27
США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФЕвросоюз
 
 
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