https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774504042.html

Компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях ЕС

Компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях ЕС - РИА Новости, 23.02.2022

Компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях ЕС

Принадлежащая российскому бизнесмену Евгению Пригожину компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях Евросоюза против 27 физлиц и юрлиц РФ, в них попали банки,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:34

2022-02-23T10:34

2022-02-23T10:34

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Принадлежащая российскому бизнесмену Евгению Пригожину компания "Конкорд" сообщила о новых санкциях Евросоюза против 27 физлиц и юрлиц РФ, в них попали банки, финансирующие операции РФ в Донбассе, сам бизнесмен и его родные."По имеющейся предварительной информации Евросоюз ввел санкции против 27 юридических и физлиц, в том числе банков, финансирующих операции РФ на территории Донбасса. В список также попал Евгений Викторович, его мать и его жена. Это третьи по счёту европейские санкции, в которые он вероятно включён", - говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд" на странице "Вконтакте".Во вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/sanktsii-1774496484.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, евросоюз