В США осознали, к чему Запад приведут санкции против России

09:58 23.02.2022 (обновлено: 14:57 23.02.2022)
Читатели WSJ увидели в новых санкциях США против России угрозу доллару
Читатели WSJ усомнились в легитимности новых санкций против России
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal скептически отнеслись к новым санкциям против России, о которых ранее объявил президент США Джо Байден.
"США не имели права вводить санкции в отношении "Северного потока — 2". Только Германии решать, продолжать (сертификацию. — Прим. ред.) или нет", — написал комментатор с никнеймом jim markey.
"Гегемония США сходит на нет. Победа в холодной войне перестала иметь значение из-за того, что США втянули НАТО в глупые войны в Ираке и Афганистане. Россия будет иметь свою сферу влияния вне зависимости от того, какие санкции могут ввести США и ЕС. Такое активное использование санкций лишь подталкивает Россию, Китай, Иран и другие страны к созданию собственной торговой валютной системы. Почему вообще все решили, что миру вечно будут нужны доллары США?" — поинтересовался John Chan.
"В течение многих лет НАТО неоднократно отказывалась "исключать" возможность вступления Украины в НАТО. У них уже были Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Литва, Латвия и Эстония <…>, все бывшие члены Варшавского договора. Путин не мог допустить присоединения Украины, он хотел, чтобы "буферные" страны не были членами (альянса. — Прим. ред.). И вот теперь мы здесь", — резюмировал Kenneth Johnson.
"Проблема в том, что НАТО подошла к границам России. В то время лучшим решением было бы успокоить Россию, но было сделано прямо противоположное, начиная с украинского правительства. Так что Россия борется, как медведица, защищающая медвежат, чувствуя опасность. Или как большой голодный гризли, который думает, что путешественник хочет отнять у него еду (и которого не волнует, разрешено ли путешественнику гулять в этом природном парке)", — отметил пользователь Jaime Cruanas.
Соединенные Штаты регулярно угрожают России жесткими санкциями. В частности, речь идет о блокировке "Северного потока — 2", о мерах против добывающей индустрии, финансовых институтов, госдолга, об отключении от системы SWIFT, ограничениях против российского лидера и его близкого окружения.
Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
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Опубликовано: Ольга Матыс