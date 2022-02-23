https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774500148.html

В США осознали, к чему Запад приведут санкции против России

Читатели WSJ увидели в новых санкциях США против России угрозу доллару - РИА Новости, 23.02.2022

В США осознали, к чему Запад приведут санкции против России

Читатели американской газеты The Wall Street Journal скептически отнеслись к новым санкциям против России, о которых ранее объявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:58

2022-02-23T09:58

2022-02-23T14:57

владимир путин

россия

ирак

словакия

нато

северный поток — 2

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal скептически отнеслись к новым санкциям против России, о которых ранее объявил президент США Джо Байден.В комментариях к статье, рассматривающей основные меры против российской экономики, многие усомнились не только в эффективности санкционной политики, но и в ее законности, так как США пытаются повлиять на позицию других государств в отношениях с Москвой."США не имели права вводить санкции в отношении "Северного потока — 2". Только Германии решать, продолжать (сертификацию. — Прим. ред.) или нет", — написал комментатор с никнеймом jim markey."Гегемония США сходит на нет. Победа в холодной войне перестала иметь значение из-за того, что США втянули НАТО в глупые войны в Ираке и Афганистане. Россия будет иметь свою сферу влияния вне зависимости от того, какие санкции могут ввести США и ЕС. Такое активное использование санкций лишь подталкивает Россию, Китай, Иран и другие страны к созданию собственной торговой валютной системы. Почему вообще все решили, что миру вечно будут нужны доллары США?" — поинтересовался John Chan."В течение многих лет НАТО неоднократно отказывалась "исключать" возможность вступления Украины в НАТО. У них уже были Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Литва, Латвия и Эстония <…>, все бывшие члены Варшавского договора. Путин не мог допустить присоединения Украины, он хотел, чтобы "буферные" страны не были членами (альянса. — Прим. ред.). И вот теперь мы здесь", — резюмировал Kenneth Johnson."Проблема в том, что НАТО подошла к границам России. В то время лучшим решением было бы успокоить Россию, но было сделано прямо противоположное, начиная с украинского правительства. Так что Россия борется, как медведица, защищающая медвежат, чувствуя опасность. Или как большой голодный гризли, который думает, что путешественник хочет отнять у него еду (и которого не волнует, разрешено ли путешественнику гулять в этом природном парке)", — отметил пользователь Jaime Cruanas."Прецедент одностороннего признания Россией независимости Донбасса был создан в 2008 году, когда США и другие страны НАТО в одностороннем порядке провозгласили Косово новой независимой страной", — напомнил Kanye Guisada.Соединенные Штаты регулярно угрожают России жесткими санкциями. В частности, речь идет о блокировке "Северного потока — 2", о мерах против добывающей индустрии, финансовых институтов, госдолга, об отключении от системы SWIFT, ограничениях против российского лидера и его близкого окружения.Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774487734.html

https://ria.ru/20220223/priznanie-1774484886.html

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774492591.html

https://ria.ru/20220223/kitay-1774458378.html

россия

ирак

словакия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

владимир путин, россия, ирак, словакия, нато, северный поток — 2