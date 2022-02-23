https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774486347.html

Япония заявила о планах ввести санкции против России

Япония заявила о планах ввести санкции против России - РИА Новости, 23.02.2022

Япония заявила о планах ввести санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил о введении санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T04:14

2022-02-23T04:14

2022-02-23T05:15

япония

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ТОКИО, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил о введении санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик.Премьер Кисида подчеркнул, что меры вводятся как проявление реакции Японии на основе оценки факта признания Донецкой и Луганской республик как "нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права, а потому категорически неприемлемым"."Оно неприемлемо и мы его категорически осуждаем", — сказал премьер-министр Кисида.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774477163.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

япония, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, фумио кисида, токио, украина