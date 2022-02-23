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Япония заявила о планах ввести санкции против России
Япония заявила о планах ввести санкции против России - РИА Новости, 23.02.2022
Япония заявила о планах ввести санкции против России
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил о введении санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:14
2022-02-23T05:15
япония
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ТОКИО, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил о введении санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик.Премьер Кисида подчеркнул, что меры вводятся как проявление реакции Японии на основе оценки факта признания Донецкой и Луганской республик как "нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права, а потому категорически неприемлемым"."Оно неприемлемо и мы его категорически осуждаем", — сказал премьер-министр Кисида.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774477163.html
япония
россия
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луганская народная республика
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япония, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, фумио кисида, токио, украина
04:14 23.02.2022 (обновлено: 05:15 23.02.2022)
 
Япония заявила о планах ввести санкции против России

Премьер Японии Кисида объявил о планах по введению санкций против России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил о введении санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик.

"Наша страна приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране. Далее мы примем решение по деталям этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры", — сказал премьер-министр Кисида.

Премьер Кисида подчеркнул, что меры вводятся как проявление реакции Японии на основе оценки факта признания Донецкой и Луганской республик как "нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права, а потому категорически неприемлемым".
"Оно неприемлемо и мы его категорически осуждаем", — сказал премьер-министр Кисида.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
01:30
Премьер Канады объявил о введении санкций против России
Опубликовано: Никита Стома
 
ЯпонияВ миреСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФумио КисидаТокиоУкраина
 
 
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