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Посол в Канаде: санкции не помешают России обеспечивать мир в Донбассе
Посол в Канаде: санкции не помешают России обеспечивать мир в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022
Посол в Канаде: санкции не помешают России обеспечивать мир в Донбассе
Санкции Канады, введенные против РФ из-за решения по ЛНР и ДНР, не помешают Москве обеспечивать мир в Донбассе, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T03:24
2022-02-23T03:24
в мире
олег степанов
канада
владимир путин
россия
луганская народная республика
санкции в отношении россии
донецкая народная республика
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Санкции Канады, введенные против РФ из-за решения по ЛНР и ДНР, не помешают Москве обеспечивать мир в Донбассе, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении первого раунда экономических санкции против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР. В частности, канадцам предполагается запретить любые финансовые взаимодействия с ДНР и ЛНР, вводятся санкции против членов российского парламента, которые голосовали за признание республик.Предполагается также запретить канадцам вести операции с покупкой российского госдолга и ввести дополнительные санкции в отношении госбанков России.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220223/deputaty-1774484226.html
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канада
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, олег степанов, канада, владимир путин, россия, луганская народная республика, санкции в отношении россии, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии
03:24 23.02.2022
 
Посол в Канаде: санкции не помешают России обеспечивать мир в Донбассе

Посол в Канаде Степанов: санкции не помешают России обеспечивать мир в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Санкции Канады, введенные против РФ из-за решения по ЛНР и ДНР, не помешают Москве обеспечивать мир в Донбассе, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.

"Все остальные санкции были предсказуемы, они не повлияют на ситуацию "на земле" и на решимость России обеспечить мир в Донбассе", — сказал Степанов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении первого раунда экономических санкции против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР. В частности, канадцам предполагается запретить любые финансовые взаимодействия с ДНР и ЛНР, вводятся санкции против членов российского парламента, которые голосовали за признание республик.
Предполагается также запретить канадцам вести операции с покупкой российского госдолга и ввести дополнительные санкции в отношении госбанков России.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
03:20
Посол России в Канаде прокомментировал внесение депутатов в черный список
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреОлег СтепановКанадаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаСанкции в отношении РоссииДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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