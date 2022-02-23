Посол в Канаде: санкции не помешают России обеспечивать мир в Донбассе
Посол в Канаде Степанов: санкции не помешают России обеспечивать мир в Донбассе
Донецк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Санкции Канады, введенные против РФ из-за решения по ЛНР и ДНР, не помешают Москве обеспечивать мир в Донбассе, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
"Все остальные санкции были предсказуемы, они не повлияют на ситуацию "на земле" и на решимость России обеспечить мир в Донбассе", — сказал Степанов.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении первого раунда экономических санкции против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР. В частности, канадцам предполагается запретить любые финансовые взаимодействия с ДНР и ЛНР, вводятся санкции против членов российского парламента, которые голосовали за признание республик.
Предполагается также запретить канадцам вести операции с покупкой российского госдолга и ввести дополнительные санкции в отношении госбанков России.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Никита Стома