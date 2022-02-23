https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774484406.html

Посол в Канаде: санкции не помешают России обеспечивать мир в Донбассе

Посол в Канаде: санкции не помешают России обеспечивать мир в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022

Посол в Канаде: санкции не помешают России обеспечивать мир в Донбассе

Санкции Канады, введенные против РФ из-за решения по ЛНР и ДНР, не помешают Москве обеспечивать мир в Донбассе, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T03:24

2022-02-23T03:24

2022-02-23T03:24

в мире

олег степанов

канада

владимир путин

россия

луганская народная республика

санкции в отношении россии

донецкая народная республика

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Санкции Канады, введенные против РФ из-за решения по ЛНР и ДНР, не помешают Москве обеспечивать мир в Донбассе, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении первого раунда экономических санкции против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР. В частности, канадцам предполагается запретить любые финансовые взаимодействия с ДНР и ЛНР, вводятся санкции против членов российского парламента, которые голосовали за признание республик.Предполагается также запретить канадцам вести операции с покупкой российского госдолга и ввести дополнительные санкции в отношении госбанков России.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220223/deputaty-1774484226.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

канада

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, олег степанов, канада, владимир путин, россия, луганская народная республика, санкции в отношении россии, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии