https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774474013.html

Госкорпорация ВЭБ прокомментировала введение санкций США

Госкорпорация ВЭБ прокомментировала введение санкций США - РИА Новости, 23.02.2022

Госкорпорация ВЭБ прокомментировала введение санкций США

Санкции США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, госкорпорация продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:02

2022-02-23T01:02

2022-02-23T01:45

экономика

в мире

сша

санкции в отношении россии

вэб.рф (вэб)

москва

россия

промсвязьбанк

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Санкции США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, госкорпорация продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и законные интересы, заявили РИА Новости в пресс-службе ВЭБ.Ранее минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.В госкорпорации отметили, что ограничения, которые вводят США, не повлияют на приверженность ВЭБ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан."ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471555.html

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москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, в мире, сша, санкции в отношении россии, вэб.рф (вэб), москва, россия, промсвязьбанк, министерство финансов сша