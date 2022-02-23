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Госкорпорация ВЭБ прокомментировала введение санкций США
Госкорпорация ВЭБ прокомментировала введение санкций США - РИА Новости, 23.02.2022
Госкорпорация ВЭБ прокомментировала введение санкций США
Санкции США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, госкорпорация продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:02
2022-02-23T01:45
экономика
в мире
сша
санкции в отношении россии
вэб.рф (вэб)
москва
россия
промсвязьбанк
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Санкции США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, госкорпорация продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и законные интересы, заявили РИА Новости в пресс-службе ВЭБ.Ранее минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.В госкорпорации отметили, что ограничения, которые вводят США, не повлияют на приверженность ВЭБ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан."ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты", - отметили в пресс-службе.
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экономика, в мире, сша, санкции в отношении россии, вэб.рф (вэб), москва, россия, промсвязьбанк, министерство финансов сша
01:02 23.02.2022 (обновлено: 01:45 23.02.2022)
 
Госкорпорация ВЭБ прокомментировала введение санкций США

ВЭБ: санкции США не повлияют на приверженность миссии по развитию экономики России

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ
© "ВЭБ.РФ"
Офис "ВЭБ.РФ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Санкции США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, госкорпорация продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и законные интересы, заявили РИА Новости в пресс-службе ВЭБ.
Ранее минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.

"Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов", — сказали в госкорпорации.

В госкорпорации отметили, что ограничения, которые вводят США, не повлияют на приверженность ВЭБ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан.
"ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты", - отметили в пресс-службе.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
00:24
Белый дом назвал цель санкций против России
Опубликовано: Никита Стома
 
ЭкономикаВ миреСШАСанкции в отношении РоссииВЭБ.РФ (ВЭБ)МоскваРоссияПромсвязьбанкМинистерство финансов США
 
 
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