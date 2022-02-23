https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471555.html

Белый дом назвал цель санкций против России

Белый дом назвал цель санкций против России - РИА Новости, 23.02.2022

Белый дом назвал цель санкций против России

Введенные в отношении России санкции США не являются самоцелью, а призваны сдержать приписываемую Москве агрессию против Украины и предотвратить человеческие... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:24

2022-02-23T00:24

2022-02-23T00:24

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

ростовская область

луганская народная республика

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Введенные в отношении России санкции США не являются самоцелью, а призваны сдержать приписываемую Москве агрессию против Украины и предотвратить человеческие жертвы, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Минфин США во вторник ввел санкции против российских элит, суверенного долга и двух банков РФ на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

россия

ростовская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

вашингтон

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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