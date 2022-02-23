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Белый дом назвал цель санкций против России
Белый дом назвал цель санкций против России - РИА Новости, 23.02.2022
Белый дом назвал цель санкций против России
Введенные в отношении России санкции США не являются самоцелью, а призваны сдержать приписываемую Москве агрессию против Украины и предотвратить человеческие... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:24
2022-02-23T00:24
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
ростовская область
луганская народная республика
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Введенные в отношении России санкции США не являются самоцелью, а призваны сдержать приписываемую Москве агрессию против Украины и предотвратить человеческие жертвы, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Минфин США во вторник ввел санкции против российских элит, суверенного долга и двух банков РФ на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
россия
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, ростовская область, луганская народная республика, министерство финансов сша, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, вашингтон
00:24 23.02.2022
 
Белый дом назвал цель санкций против России

Белый дом: санкции США против России призваны не допустить эскалацию кризиса на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Введенные в отношении России санкции США не являются самоцелью, а призваны сдержать приписываемую Москве агрессию против Украины и предотвратить человеческие жертвы, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Важно понимать, что санкции не являются целью сами по себе. Они нацелены на то, чтобы сдержать агрессию России и предотвратить человеческие жертвы на Украине", — сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга.

Минфин США во вторник ввел санкции против российских элит, суверенного долга и двух банков РФ на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаМинистерство финансов СШАДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВашингтон
 
 
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