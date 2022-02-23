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https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471429.html
США предписали завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта
США предписали завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта - РИА Новости, 23.02.2022
США предписали завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта
Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года, РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:23
2022-02-23T00:23
экономика
сша
министерство финансов сша
промсвязьбанк
вэб.рф (вэб)
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года, говорится в обнародованном во вторник заявлении ведомства.Ранее во вторник министерство финансов США ввело санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур.Санкции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471130.html
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Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
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экономика, сша, министерство финансов сша, промсвязьбанк, вэб.рф (вэб), признание днр и лнр в россии
00:23 23.02.2022
 
США предписали завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта

Минфин США предписал завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года, говорится в обнародованном во вторник заявлении ведомства.

"Разрешить завершение сделок с участием госкорпорации ВЭБ... и любой другой организации, в которой ей принадлежит 50 или более процентов, до 00.01 по Североамериканскому восточному времени 24 марта 2022 года", — следует из заявления.

Ранее во вторник министерство финансов США ввело санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур.
Санкции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
00:19
Санкции США затрагивают вторичный рынок бондов Банка России, ФНБ и Минфина
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
ЭкономикаСШАМинистерство финансов СШАПромсвязьбанкВЭБ.РФ (ВЭБ)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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