https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471429.html

США предписали завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта

США предписали завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта - РИА Новости, 23.02.2022

США предписали завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта

Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года, РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:23

2022-02-23T00:23

2022-02-23T00:23

экономика

сша

министерство финансов сша

промсвязьбанк

вэб.рф (вэб)

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/77/1514597777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01a8bd0e50e644a93c7ac2c8a5d55717.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года, говорится в обнародованном во вторник заявлении ведомства.Ранее во вторник министерство финансов США ввело санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур.Санкции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471130.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, сша, министерство финансов сша, промсвязьбанк, вэб.рф (вэб), признание днр и лнр в россии