https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471429.html
США предписали завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта
США предписали завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта - РИА Новости, 23.02.2022
США предписали завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта
Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года, РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:23
2022-02-23T00:23
2022-02-23T00:23
экономика
сша
министерство финансов сша
промсвязьбанк
вэб.рф (вэб)
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года, говорится в обнародованном во вторник заявлении ведомства.Ранее во вторник министерство финансов США ввело санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур.Санкции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471130.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, министерство финансов сша, промсвязьбанк, вэб.рф (вэб), признание днр и лнр в россии
США предписали завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта
Минфин США предписал завершить операции с попавшим под санкции ВЭБ до 24 марта