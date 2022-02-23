03:48 23.02.2022 (обновлено: 04:05 23.02.2022)
Сирия сообщила о ракетном ударе Израиля по провинции Кунейтра
Минобороны Сирии: Израиль ударил по провинции Кунейтра ракетами класса "земля-земля"
© AP Photo / Hatem MoussaРакетный залп
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный залп. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Израиль нанес удары по сирийской провинции Кунейтра ракетами класса "земля-земля", в результате есть материальный ущерб, сообщило министерство обороны Сирии.
"Примерно в 00.30 сегодня, 23 февраля 2022 года, израильский противник осуществил агрессию с применением ряда ракет класса "земля-земля" со стороны оккупированных сирийских Голан, поразив некоторые точки в окрестностях Кунейтры, что привело к некоторому материальному ущербу", — говорится в заявлении на сайте министерства обороны.
"Примерно в 00.30 сегодня, 23 февраля 2022 года, израильский противник осуществил агрессию с применением ряда ракет класса "земля-земля" со стороны оккупированных сирийских Голан, поразив некоторые точки в окрестностях Кунейтры, что привело к некоторому материальному ущербу", — говорится в заявлении на сайте министерства обороны.
Опубликовано: Григорий Ивашкин