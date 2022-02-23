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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220223/rakety-1774485177.html
Сирия сообщила о ракетном ударе Израиля по провинции Кунейтра
Сирия сообщила о ракетном ударе Израиля по провинции Кунейтра - РИА Новости, 23.02.2022
Сирия сообщила о ракетном ударе Израиля по провинции Кунейтра
Израиль нанес удары по сирийской провинции Кунейтра ракетами класса "земля-земля", в результате есть материальный ущерб, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T03:48
2022-02-23T04:05
война в сирии
в мире
израиль
сирия
эль-кунейтра (мухафаза)
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Израиль нанес удары по сирийской провинции Кунейтра ракетами класса "земля-земля", в результате есть материальный ущерб, сообщило министерство обороны Сирии."Примерно в 00.30 сегодня, 23 февраля 2022 года, израильский противник осуществил агрессию с применением ряда ракет класса "земля-земля" со стороны оккупированных сирийских Голан, поразив некоторые точки в окрестностях Кунейтры, что привело к некоторому материальному ущербу", — говорится в заявлении на сайте министерства обороны.
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Григорий Ивашкин
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в мире, израиль, сирия, эль-кунейтра (мухафаза)
03:48 23.02.2022 (обновлено: 04:05 23.02.2022)
 
Сирия сообщила о ракетном ударе Израиля по провинции Кунейтра

Минобороны Сирии: Израиль ударил по провинции Кунейтра ракетами класса "земля-земля"

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный залп
Ракетный залп - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный залп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Израиль нанес удары по сирийской провинции Кунейтра ракетами класса "земля-земля", в результате есть материальный ущерб, сообщило министерство обороны Сирии.

"Примерно в 00.30 сегодня, 23 февраля 2022 года, израильский противник осуществил агрессию с применением ряда ракет класса "земля-земля" со стороны оккупированных сирийских Голан, поразив некоторые точки в окрестностях Кунейтры, что привело к некоторому материальному ущербу", — говорится в заявлении на сайте министерства обороны.
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
Война в СирииВ миреИзраильСирияЭль-Кунейтра (мухафаза)
 
 
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