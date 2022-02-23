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Сирия сообщила о ракетном ударе Израиля по провинции Кунейтра

Сирия сообщила о ракетном ударе Израиля по провинции Кунейтра - РИА Новости, 23.02.2022

Сирия сообщила о ракетном ударе Израиля по провинции Кунейтра

Израиль нанес удары по сирийской провинции Кунейтра ракетами класса "земля-земля", в результате есть материальный ущерб, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T03:48

2022-02-23T03:48

2022-02-23T04:05

война в сирии

в мире

израиль

сирия

эль-кунейтра (мухафаза)

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Израиль нанес удары по сирийской провинции Кунейтра ракетами класса "земля-земля", в результате есть материальный ущерб, сообщило министерство обороны Сирии."Примерно в 00.30 сегодня, 23 февраля 2022 года, израильский противник осуществил агрессию с применением ряда ракет класса "земля-земля" со стороны оккупированных сирийских Голан, поразив некоторые точки в окрестностях Кунейтры, что привело к некоторому материальному ущербу", — говорится в заявлении на сайте министерства обороны.

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, израиль, сирия, эль-кунейтра (мухафаза)