Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/rada-1774554129.html
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из СЕ
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из СЕ - РИА Новости, 23.02.2022
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из СЕ
Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к Совету Европы зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:40
2022-02-23T16:51
ситуация в днр и лнр
верховная рада украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_23368de72d033634ae63c75c1fa4d096.jpg
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к Совету Европы зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты просят исключить РФ из состава Совета Европы.Ранее на сайте украинского парламента появился проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН"."Проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины в Совет Европы по прекращению членства Российской Федерации в Совете Европы", - говорится в названии документа, который зарегистрирован на сайте парламента.Текст самого документа пока отсутствует. Автор инициативы внефракционный депутат Оксана Савчук.
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/mid-1774551563.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_831f83687721eb47235bdee746b833d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, верховная рада украины, украина
16:40 23.02.2022 (обновлено: 16:51 23.02.2022)
 
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из СЕ

В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из Совета Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к Совету Европы зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты просят исключить РФ из состава Совета Европы.
Ранее на сайте украинского парламента появился проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН".
"Проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины в Совет Европы по прекращению членства Российской Федерации в Совете Европы", - говорится в названии документа, который зарегистрирован на сайте парламента.
Текст самого документа пока отсутствует. Автор инициативы внефракционный депутат Оксана Савчук.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:24В России
В МИД ответили на слова генсека ООН о нарушении суверенитета Украины
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала