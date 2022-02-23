https://ria.ru/20220223/rada-1774554129.html
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из СЕ
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из СЕ - РИА Новости, 23.02.2022
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из СЕ
Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к Совету Европы зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:40
2022-02-23T16:40
2022-02-23T16:51
ситуация в днр и лнр
верховная рада украины
украина
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к Совету Европы зарегистрирован на сайте украинского парламента, из названия следует, что депутаты просят исключить РФ из состава Совета Европы.Ранее на сайте украинского парламента появился проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН"."Проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины в Совет Европы по прекращению членства Российской Федерации в Совете Европы", - говорится в названии документа, который зарегистрирован на сайте парламента.Текст самого документа пока отсутствует. Автор инициативы внефракционный депутат Оксана Савчук.
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/mid-1774551563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, верховная рада украины, украина
16:40 23.02.2022 (обновлено: 16:51 23.02.2022)
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из СЕ
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из Совета Европы