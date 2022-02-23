https://ria.ru/20220223/pushilin-1774542227.html

Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР

Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР - РИА Новости, 23.02.2022

Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР

Первая задача сейчас в Донецкой народной республике - закончить с войной, а дальше поднимать народное хозяйство, заявил глава ДНР Денис Пушили. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:22

2022-02-23T15:22

2022-02-23T15:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513758_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_222596486c6270463742e4b5d38374fd.jpg

ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Первая задача сейчас в Донецкой народной республике - закончить с войной, а дальше поднимать народное хозяйство, заявил глава ДНР Денис Пушили."Первая задача - это, конечно, вот сейчас все это с войной закончить, с этими негодяями, а дальше потом народное хозяйство поднимать. Поднимать, восстанавливать и развивать", - заявил журналистам Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, денис пушилин