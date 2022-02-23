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Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР
Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР
Первая задача сейчас в Донецкой народной республике - закончить с войной, а дальше поднимать народное хозяйство, заявил глава ДНР Денис Пушили. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:22
2022-02-23T15:22
2022-02-23T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Первая задача сейчас в Донецкой народной республике - закончить с войной, а дальше поднимать народное хозяйство, заявил глава ДНР Денис Пушили."Первая задача - это, конечно, вот сейчас все это с войной закончить, с этими негодяями, а дальше потом народное хозяйство поднимать. Поднимать, восстанавливать и развивать", - заявил журналистам Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
15:22 23.02.2022 (обновлено: 15:26 23.02.2022)
Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР
Глава ДНР Пушилин: первая задача в республике сейчас закончить с войной