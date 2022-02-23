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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/pushilin-1774542227.html
Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР
Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР
Первая задача сейчас в Донецкой народной республике - закончить с войной, а дальше поднимать народное хозяйство, заявил глава ДНР Денис Пушили. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:22
2022-02-23T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Первая задача сейчас в Донецкой народной республике - закончить с войной, а дальше поднимать народное хозяйство, заявил глава ДНР Денис Пушили."Первая задача - это, конечно, вот сейчас все это с войной закончить, с этими негодяями, а дальше потом народное хозяйство поднимать. Поднимать, восстанавливать и развивать", - заявил журналистам Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
15:22 23.02.2022 (обновлено: 15:26 23.02.2022)
 
Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР

Глава ДНР Пушилин: первая задача в республике сейчас закончить с войной

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава ДНР Денис Пушилин
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Первая задача сейчас в Донецкой народной республике - закончить с войной, а дальше поднимать народное хозяйство, заявил глава ДНР Денис Пушили.
"Первая задача - это, конечно, вот сейчас все это с войной закончить, с этими негодяями, а дальше потом народное хозяйство поднимать. Поднимать, восстанавливать и развивать", - заявил журналистам Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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